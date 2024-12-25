Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Warga Jakarta Padati Mal di Hari Natal

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |18:10 WIB
Warga Jakarta Padati Mal di Hari Natal
Mal padat pada Natal 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menyambut libur dan cuti bersama Natal, masyarakat Jakarta mulai padati sejumlah mal dan pusat perbelanjaan.

1. Suasana Ramai

Suasana ramai terlihat di Aeon Mall Jakarta Garden City (JGC), Cakung, Jakarta Timur. Pantauan di lokasi, Rabu (25/12/2024), pengunjung datang dari berbagai kalangan mencakup keluarga, pasangan muda, hingga lanjut usia.

Beberapa anak kecil tampak berlarian di wahana permainan anak, sementara remaja dan muda-mudi bergandengan tangan di sentra kuliner atau gerai ritel.

2. Ornamen Natal

Ornamen Natal menghiasi sudut dan koridor utama mal. Beberapa satpam berkeliling menjaga keamanan, demikian juga karyawan pramubakti memastikan kebersihan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3192020/pengusaha_mal-rOjf_large.jpeg
Pengusaha Sebut Penjualan di Mal Mulai Meroket dalam 2 Minggu Terakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/455/3176386/grand_mall_bekasi-nDNJ_large.jpg
Siapa Pemilik Grand Mall Bekasi yang Kini Resmi Ditutup? Ternyata Ini Orangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166914/suasana_mal_di_jakarta-weG7_large.jpg
Operasional Mal Kembali Normal Usai Aksi Demo Mereda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/320/3166515/suasana_di_mal-kQZj_large.jpg
Demo Meluas: Pengusaha Minta Jaminan Keamanan Mal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/320/3161122/mal-26A3_large.png
Banyak Rojali di Mal, Mendag: Itu Kebebasan Konsumen untuk Melihat Barang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/320/3160659/menko_airlangga-l1Zx_large.jpg
Menko Airlangga: Rojali dan Rohana Isu yang Ditiup-tiup
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement