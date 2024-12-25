Warga Jakarta Padati Mal di Hari Natal

JAKARTA - Menyambut libur dan cuti bersama Natal, masyarakat Jakarta mulai padati sejumlah mal dan pusat perbelanjaan.

1. Suasana Ramai

Suasana ramai terlihat di Aeon Mall Jakarta Garden City (JGC), Cakung, Jakarta Timur. Pantauan di lokasi, Rabu (25/12/2024), pengunjung datang dari berbagai kalangan mencakup keluarga, pasangan muda, hingga lanjut usia.

Beberapa anak kecil tampak berlarian di wahana permainan anak, sementara remaja dan muda-mudi bergandengan tangan di sentra kuliner atau gerai ritel.

2. Ornamen Natal

Ornamen Natal menghiasi sudut dan koridor utama mal. Beberapa satpam berkeliling menjaga keamanan, demikian juga karyawan pramubakti memastikan kebersihan.