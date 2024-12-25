Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tinjau Stasiun Pasar Senen, Wamen BUMN Ungkap Keluhan Penumpang

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |19:26 WIB
Tinjau Stasiun Pasar Senen, Wamen BUMN Ungkap Keluhan Penumpang
Wamen BUMN Tinjau Stasiun Pasar Senen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aminuddin Ma’ruf meninjau langsung ke Stasiun Pasar Senen Jakarta pada hari ini, Rabu (25/12/2024).

1. Keluhan Penumpang

Wamen Aminuddin mengungkapkan salah satu keluhan yang disampaikan oleh penumpang adalah soal kebersihan toilet di dalam kereta yang diminta untuk ditingkatkan kebersihannya, terutama untuk kereta kelas ekonomi.

"Tapi ada beberapa penumpang yang menyampaikan kebersihan toiletnya ditingkatkan," ujarnya usai meninjau Stasiun Pasar Senen, Rabu (25/12/2024).

2. Ditindaklanjuti KAI

Wamen Aminuddin berharap keluhan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh PT KAI untuk segera meningkat aspek kebersihan toilet yang terdapat di dalam rangkaian kereta. Sehinhga dapat meningkatkan kenyamanan para penumpang kereta kedepannya.

"Tadi Pak Dirut juga (bilang) sudah akan ditindaklanjuti oleh teman-teman KAI," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
