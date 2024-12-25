Klaim Dana Kaget Hari Ini, Simak Caranya

JAKARTA - Simak cara klaim dana kaget gratis hari ini. Untuk masyarakat yang menggunakan platform e-wallet seperti DANA, promo ini berlaku untuk Anda.

Program dana kaget dari aplikasi DANA ini merupakan salah satu program yang cukup praktis untuk digunakan. Selain itu, cara yang ditawarkan juga cukup mudah dan cepat.

Berikut adalah cara klaim dana kaget secara gratis hari ini, Rabu (25/12/2024).

1. Download Aplikasi DANA

Langkah pertama harus mengunduh aplikasi DANA melalui App Store atau Play Store di smartphone Anda.

2. Registrasi Akun

Buat akun dari data pribadi Anda. Ikuti langkah-langkah yang diarahkan oleh aplikasi.

3. Klik Link Resmi

Setelah membuat akun, Anda akan melihat halaman promo di beranda aplikasi. Klik link tersebut.

4. Ikuti Instruksi

Setelah itu, Anda akan diminta untuk mengikuti beberapa langkah. Biasanya Anda hanya diminta untuk mengundang teman atau instruksi lainnya.