HOME FINANCE HOT ISSUE

Satgas Nataru, Distribusi BBM-LPG Dipastikan Aman hingga Kurangi Angka Kecelakaan

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |08:24 WIB
Satgas Nataru, Distribusi BBM-LPG Dipastikan Aman hingga Kurangi Angka Kecelakaan
Pertamina pastikan distribusi BBM selama Nataru aman (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nataru, yang beroperasi 16 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025. Pertamina memastikan kebutuhan ketersediaan energi nasional menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), dalam kondisi aman.

“Pertamina telah melakukan antisipasi dan proyeksi peningkatan kebutuhan energi, termasuk peningkatan cadangan stok BBM, LPG dan Avtur dijaga di level aman, seluruh infrastruktur disiagakan,” jelas Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

1. Stok BBM

Secara nasional stok BBM, LPG dan Avtur saat ini dalam kondisi aman dan seluruh infrastruktur telah disiagakan yang meliputi 7.786 SPBU, 6.802 Pertashop, 414 SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan), 55 SPBB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker), 6.478 Agen LPG, 754 SPBE dan 156 Agen Minyak Tanah.

Selama Satgas Nataru, PT Pertamina Patra Niaga (PPN) sebagai Subholding Commercial & Trading telah menyediakan layanan energi pendukung di jalur potensial meliputi jalur tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama, berupa SPBU Siaga, Agen Mitan Sigan dan Outlet LPG Siaga, seperti 56 Kiosk Layanan BBK, 207 Mobil Tangki Standby & 245 Motorist.

2. Tanggapan YLKI

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai Satgas Nataru sebagai upaya positif bagi masyarakat. Selain memberi jaminan distribusi energi, juga bisa dimanfaatkan untuk beristirahat jika lelah di perjalanan.

“Ini fasilitas yang positif untuk dimanfaatkan masyarakat, khususnya pengguna jalan tol untuk beristirahat atau juga untuk checking kesehatan, seperti tensi atau gula darah. Kondisi yang sehat amat penting untuk memastikan keselamatan berkendara apalagi untuk perjalanan jarak jauh,” ujar Tulus.

