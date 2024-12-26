Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

3 Solusi Jika Terlanjur Galbay Pinjol

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |05:22 WIB
3 Solusi Jika Terlanjur Galbay Pinjol
3 solusi jika alami galbay pinjol (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Simak 3 solusi jika Anda terlanjur gagal bayar (Galbay) pinjaman online (Pinjol). Apakah galbay pinjol masih memungkinkan untuk pinjam di tempat lain banyak menjadi pertanyaan masyarakat.

Setelah Anda melunasi utang, bunga, dan tunggakan, beberapa aplikasi pinjol legal akan membatasi akses pengajuan pinjaman. Jika Anda pernah galbay, pengajuan pinjaman baru mungkin tidak akan disetujui hingga dana cair.

Ada 3 solusi yang perlu diperhatikan jika Anda terlanjur galbay pinjol. Okezone telah merangkum solusi terlanjur galbay pinjol yang dilansir dari berbagai sumber, Kamis (26/12/20204):

1. Solusi untuk Galbay Pinjol

Jika Anda sudah terlanjur terjerat pinjol ilegal, langkah pertama yang harus diambil adalah segera melunasi utangnya. Semakin cepat dilunasi, semakin baik, karena menunda hanya akan memperberat beban Anda.

Jika pelunasan terasa terlalu berat, coba lakukan negosiasi dengan pemberi pinjaman. Anda bisa meminta keringanan seperti memperpanjang tenor, melunasi pokok terlebih dahulu baru bunga, atau bentuk dispensasi lainnya.

2. Hindari Gali Lubang Tutup Lubang

Jangan meminjam dana baru untuk membayar utang yang lama, atau dikenal sebagai gali lubang tutup lubang. Cara ini hanya akan memperburuk situasi, karena utang baru yang Anda buat justru berpotensi semakin membesar dan membahayakan kondisi keuangan Anda.

Halaman:
1 2
