Pemudik Kereta Api Diprediksi Naik 5% pada Nataru 2025

JAKARTA - Vice President of Public Relations PT Kereta Api Indonesia (KAI) Anne Purba memprediksikan volume penumpang pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

1. Prediksi Naik

Anne memprediksikan volume penumpang tahun ini meningkat di angka 3-5% dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan kapasitas perjalanan kereta pada tahun ini ditingkatkan 1,8% melalui kereta tambahan untuk mengakomodir kebutuhan penumpang.

"Lebih banyak tahun ini, jadi ada peningkatan kalau dari sisi volume penumpang, itu kita prediksi di angka 3-5%, dan perjalanan kita naikan 1,8%," ujar Anne dalam Market Highlights IDXChannel, Kamis (26/12/2024).

2. Ada 220 Ribu Penumpang

Anne menjelaskan, selama periode musim libur Nataru, PT KAI bisa memberangkatkan sekitar 220 ribu penumpang per harinya. Baik penumpang yang keluar Jakarta, maupun penumpang yang masuk ke Jakarta.