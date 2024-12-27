Naik Rp8.000, Harga Emas Antam Dipatok Rp1.528.000/Gram

JAKARTA - Harga emas Antam mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini, Jumat (27/12/2024). Harga emas naik Rp8.000 ke Rp1.528.000 per gram setelah sebelumnya sempat stagnan.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta.

1. Harga Buyback

Sama dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp9.000 ke Rp1.378.000.

2. Dipoting PPh

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.