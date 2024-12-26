Daftar Lengkap Harga Emas Antam 26 Desember 2024

Harga emas antam hari ini (Foto: Okezone)

JAKARTA - Daftar lengkap harga emas Antam 26 Desember 2024. Harga emas Antam (ANTM) hari ini tetap di level Rp1.520.000 per gram setelah sebelumnya sempat turun dari Rp1.533.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta.

1. Harga Buyback

Sama dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga tidak berubah di Rp1.369.000.

2. Dikenakan Pph

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.