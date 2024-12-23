Harga Emas Antam (ANTM) Awal Pekan Dibanderol Rp1.533.000/Gram

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) tak mengalami perubahan pada perdagangan awal pekan, Senin (23/12/2024). Harga emas hari ini stagnan di Rp1.533.000 per gram setelah sebelumnya juga tidak berubah.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta.

Sama dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga tidak berubah di Rp1.382.000.

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.