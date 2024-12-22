Harga Emas Antam Stagnan, Segram Masih Rp1.533.000

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) tidak mengalami perubahan. Emas Antam stagnan di Rp1.533.000 per gram.

Sama dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga tidak berubah di Rp1.382.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta.

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp816.500

Emas 1 gram: Rp1.533.000

Emas 2 gram: Rp3.006.000

Emas 3 gram: Rp4.484.000

Emas 5 gram: Rp7.440.000

Emas 10 gram: Rp14.825.000

Emas 25 gram: Rp36.937.000