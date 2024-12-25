Harga Emas Hari Ini Dipatok Rp1.520.000/Gram

JAKARTA - Harga emas Antam hari ini tidak mengalami perubahan pada perdagangan Rabu (25/12/2024). Harga emas hari ini dibanderol Rp1.520.000 per gram.

1. Harga buyback

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut stabil di angka Rp1.369.000 per gram. Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

2. Dikenakan PPh

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5% untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3% untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.