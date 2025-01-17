Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Sultan Najamudin, Ketua DPD yang Usulkan Zakat buat Program Makan Bergizi Gratis

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |19:05 WIB
Harta Kekayaan Sultan Najamudin, Ketua DPD yang Usulkan Zakat buat Program Makan Bergizi Gratis
Harta Kekayaan Ketua DPD RI Sultan Najamudin (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Sultan Najamudin, Ketua DPD yang usulkan zakat buat program makan bergizi gratis. Sultan Najamudin, yang baru-baru ini terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk periode 2024-2029.

Kini menjadi sorotan publik setelah mengajukan usulan pemanfaatan dana zakat untuk program penyediaan makanan bergizi secara gratis. 


Sementara itu, bagaimana dengan harta kekayaan Sultan Najamudin itu sendiri? Berikut rangkumanya.

1. Harta Kekayaan Sultan Najamudin

Berdasarkan pada laman e-lhkpn, total harta kekayaan Sultan Bachtiar Najamudin, sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 28 Maret 2024, adalah sebesar Rp5. 305. 734. 654 atau sekitar Rp5,3 miliar.


Sebagian besar harta kekayaan Sultan Bachtiar terdapat dalam bentuk tanah dan bangunan, yang terdiri dari dua properti yang ada di Jakarta Selatan dan Bandung, dengan total nilai mencapai Rp 3,99 miliar.

2. Koleksi Mobil Sultan Najamudin

Sultan Najamudin memiliki sebuah koleksi mobil yang terdiri dari empat unit, dengan total nilai mencapai sekitar Rp 685. 000. 000. 


Berikut rincian mobil Sultan Najamudin

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176306/harta_kekayaan_cristiano_ronaldo-Vdh3_large.jpg
Resmi Jadi Pesepakbola Miliarder Dunia, Segini Kekayaan Terbaru Cristiano Ronaldo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176283/harta_kekayaan_raja_salman-glYQ_large.jpg
Daftar Raja Terkaya di Dunia 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement