Harta Kekayaan Sultan Najamudin, Ketua DPD yang Usulkan Zakat buat Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA - Harta kekayaan Sultan Najamudin, Ketua DPD yang usulkan zakat buat program makan bergizi gratis. Sultan Najamudin, yang baru-baru ini terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk periode 2024-2029.

Kini menjadi sorotan publik setelah mengajukan usulan pemanfaatan dana zakat untuk program penyediaan makanan bergizi secara gratis.



Sementara itu, bagaimana dengan harta kekayaan Sultan Najamudin itu sendiri? Berikut rangkumanya.

1. Harta Kekayaan Sultan Najamudin

Berdasarkan pada laman e-lhkpn, total harta kekayaan Sultan Bachtiar Najamudin, sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 28 Maret 2024, adalah sebesar Rp5. 305. 734. 654 atau sekitar Rp5,3 miliar.



Sebagian besar harta kekayaan Sultan Bachtiar terdapat dalam bentuk tanah dan bangunan, yang terdiri dari dua properti yang ada di Jakarta Selatan dan Bandung, dengan total nilai mencapai Rp 3,99 miliar.

2. Koleksi Mobil Sultan Najamudin

Sultan Najamudin memiliki sebuah koleksi mobil yang terdiri dari empat unit, dengan total nilai mencapai sekitar Rp 685. 000. 000.



Berikut rincian mobil Sultan Najamudin