Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

9 Ciri-ciri Aplikasi Pinjol Data Busuk, Kenali dan Waspada!

Lutfan Faizi , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |00:47 WIB
9 Ciri-ciri Aplikasi Pinjol Data Busuk, Kenali dan Waspada!
Ciri Pinjaman Online Data Busuk (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 9 ciri-ciri pinjol data busuk, kenali dan waspada Masyarakat wajib waspada agar tidak mudah terjebak dalam mekanisme ilegal yang ditawarkan penyedianya.

Pinjaman online (pinjol) memang memberikan kemudahan saat seseorang membutuhkan dana yang cepat. Di balik itu, terdapat sederet risiko yang perlu diperhatikan, termasuk di antaranya adalah keberadaan pinjol data busuk. 

Singkatnya, pinjol data busuk merujuk kepada aplikasi pinjaman online (pinjol) yang melakukan penyalahgunaan data atau menggunakan praktik ilegal dalam operasinya. Platform seperti itu wajib diwaspadai karena bisa merugikan masyarakat yang mengajukan pinjaman.

Lalu, apa saja ciri-ciri aplikasi pinjol data busuk? Berikut ini di antaranya seperti dirangkum dari berbagai sumber:


1. Tidak Terdaftar di OJK

Cara termudah untuk mengenali aplikasi pinjol data busuk adalah memeriksa legalitasnya. Semua aplikasi pinjaman yang legal setidaknya harus terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jika platform terkait tidak terdaftar, Anda perlu waspada karena bisa jadi masuk kategori pinjol data busuk. Jangan tergiur dengan penawaran atau syarat mudah yang mereka tawarkan, lebih baik cari platform lain yang sudah berizin.

2. Pendaftaran yang Sangat Mudah

Aplikasi apa pun seharusnya memiliki kebijakan ketat dalam proses verifikasi pengguna. Tujuannya tentu demi keamanan data-data milik pengguna.

Terkait aplikasi pinjaman online atau pinjol, kebijakan di atas juga harus dipenuhi. Maka dari itu, Anda wajib waspada ketika menemui platform tertentu yang menawarkan proses pendaftaran sangat cepat dan tanpa verifikasi apa pun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159965/pinjol_ilegal-Q9jo_large.jpg
OJK: Kemajuan Teknologi Jadi Celah Masuknya Pinjol Ilegal Server Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/455/3156677/pinjol-HQ1C_large.png
96 Pinjol Resmi OJK per Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/622/3156543/pinjaman-nVKG_large.jpg
Cara Cepat Blokir NIK KTP yang Terlanjur Dipakai Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement