9 Ciri-ciri Aplikasi Pinjol Data Busuk, Kenali dan Waspada!

JAKARTA - 9 ciri-ciri pinjol data busuk, kenali dan waspada Masyarakat wajib waspada agar tidak mudah terjebak dalam mekanisme ilegal yang ditawarkan penyedianya.

Pinjaman online (pinjol) memang memberikan kemudahan saat seseorang membutuhkan dana yang cepat. Di balik itu, terdapat sederet risiko yang perlu diperhatikan, termasuk di antaranya adalah keberadaan pinjol data busuk.

Singkatnya, pinjol data busuk merujuk kepada aplikasi pinjaman online (pinjol) yang melakukan penyalahgunaan data atau menggunakan praktik ilegal dalam operasinya. Platform seperti itu wajib diwaspadai karena bisa merugikan masyarakat yang mengajukan pinjaman.

Lalu, apa saja ciri-ciri aplikasi pinjol data busuk?



1. Tidak Terdaftar di OJK

Cara termudah untuk mengenali aplikasi pinjol data busuk adalah memeriksa legalitasnya. Semua aplikasi pinjaman yang legal setidaknya harus terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jika platform terkait tidak terdaftar, Anda perlu waspada karena bisa jadi masuk kategori pinjol data busuk. Jangan tergiur dengan penawaran atau syarat mudah yang mereka tawarkan, lebih baik cari platform lain yang sudah berizin.

2. Pendaftaran yang Sangat Mudah

Aplikasi apa pun seharusnya memiliki kebijakan ketat dalam proses verifikasi pengguna. Tujuannya tentu demi keamanan data-data milik pengguna.

Terkait aplikasi pinjaman online atau pinjol, kebijakan di atas juga harus dipenuhi. Maka dari itu, Anda wajib waspada ketika menemui platform tertentu yang menawarkan proses pendaftaran sangat cepat dan tanpa verifikasi apa pun.