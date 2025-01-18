6 Fakta Terbaru Danantara Siap Lampaui Temasek dan Khazanah

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono memberi kabar terbaru perihal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Menurutnya, BPI Danantara belum akan diluncurkan pada bulan ini.

“Belum, (Danantara) belum diluncurkan Januari ini,” kata Thomas dalam kegiatan Semangat Awal Tahun 2025 di Jakarta.

Berikut fakta Danantara yang dirangkum Okezone, Sabtu (18/1/2025):

1. Alasan Pembentukan Danantara

Wamenkeu Thomas menyebut pembentukan Danantara bertujuan untuk mengoptimalkan aset badan usaha milik negara (BUMN) secara komersial. Sementara proses itu, menurut dia, cukup kompleks.

Maka dari itu, perlu ada persiapan yang matang sebelum resmi meluncurkan Danantara.

"Kita harus mencari cara untuk bisa mendorong lebih kuat. Bukan hanya sekadar aset, tapi juga dari segi keuangan," tutur dia.

2. Arahan Presiden Prabowo ke Pimpinan Danantara

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani dalam keterangan bersama jajaran BPI Danantara usai diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta menyampaikan Presiden memberikan arahannya agar proses terkait Danantara dilakukan secara transparan, terbuka, mengikuti peraturan yang ada, serta mengutamakan tata kelola.

Kala itu, Rosan baru kembali mendampingi Presiden dalam kunjungan ke beberapa negara. Menurutnya beberapa negara juga telah memberikan dukungan dan masukan, hingga siap memberikan asistensi terkait pembentukan Danantara.

“Harapannya ini bisa menjadi kekuatan dari kita semua yang memang selama ini mungkin belum kita gali secara optimal. Dan juga tadi disampaikan, yang paling penting orang-orangnya, manajemennya dipilih yang baik dan benar dan harus profesional. Itu juga arahan dari beliau (Presiden), dan ke depan prosesnya akan kita laporkan secara bertahap kepada beliau,” jelasnya.