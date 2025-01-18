Segini Harta Kekayaan Fuji Utami, Viral Pakaiannya Dicap Kurang Bahan saat ke DPR

JAKARTA - Harta kekayaan Fuji Utami sebagai salah satu influencer muda tanah layak menjadi sorotan. Baru-baru ini sosoknya menimbulkan pro kontra saat berkunjung ke gedung DPR tempat sahabatnya Verrell Bramasta bekerja sebagai anggota dewan.

Tampak kedatangan Fuji disambut hangat oleh Verell dan mengajaknya berkeliling melihat ruang rapat paripurna serta ruang Komisi X. Ia dikritik warganet usai mengenakan inner coklat dan blazer crop top berwarna krem dengan celana panjang berwarna senada. Karena model atasannya crop top pendek, sesekali bagian perut Fuji terlihat jelas.

Dilansir dari berbagai sumber, Okezone telah merangkum harta kekayaan Fuji Utami, sebagai berikut.

1. Sumber Kekayaan Fuji Utami

Fuji memang menjadi salah satu kreator yang sukses di usia muda. Belum lama ini, Fuji berhasil membeli rumah mewah yang harganya ditaksir sekitar Rp13 miliar. Kekayaan gadis berusia 22 tahun itu bahkan ditaksir mencapai Rp100 miliar lebih. Kekayaan bernilai fantastis ini tentunya dimiliki Fuji dari hasil kerja kerasnya.

Anak bungsu Haji Faisal ini aktif berkonten untuk kanal YouTube-nya yang sudah memiliki subscribers sebanyak 5 juta. Dengan berbagai video yang telah diunggahnya, Fuji dapat memperoleh ratusan juta. Selain itu, Fuji juga membuka endorsement di akun TikTok maupun Instagram-nya. Fuji juga kerap dilirik oleh para brand fashion sebagai model untuk produk yang mereka hasilkan.

Tak berhenti di situ, Fuji sempat terjun ke dunia seni peran. Fuji telah berkali-kali diberi kesempatan untuk menjadi model dalam video clip hingga didapuk menjadi Brand Ambassador. Fuji kerap menjadi bintang tamu di berbagai program TV dan podcast. Ia sering membahas berbagai topik, mulai dari kehidupan pribadinya, hingga perjalanan kariernya.

2. Bayaran dan Tawaran Endorsement

Menurut Nikita Mirzani, Fuji bisa mendapatkan bayaran hingga Rp30 juta sekali tampil. Fuji memiliki jumlah pengikut yang besar di Instagram, yaitu 19 juta. Hal ini membuat Fuji sering mendapatkan tawaran endorsement dari berbagai produk, mulai dari fashion, makanan, hingga kecantikan.

3. Karir di Dunia Hiburan

Fuji telah membintangi film “Bukan Cinderella” yang dirilis pada tahun 2022. Film ini sukses di pasaran dan membuat nama Fuji semakin dikenal luas. Fuji juga pernah menjadi model video klip “Go” milik Kanda Brother Go. Lagu ini terinspirasi dari kehidupan nyata Fuji setelah ditinggal selamanya oleh kakak dan iparnya.

Itulah informasi terkait harta kekayaan Fuji Utami yang bisa Anda simak, semoga bermanfaat.





(Kurniasih Miftakhul Jannah)