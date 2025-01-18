97 Pinjol Resmi Berizin OJK Januari 2025, Ini Daftarnya

JAKARTA – Sebanyak 97 perusahaan fintech lending atau pinjaman online di Indonesia telah diakui secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sejak 29 Oktober 2024, sebanyak 97 pinjaman online (pinjol) telah terdaftar dan mengantongi izin dari OJK, jumlah tersebut sampai saat ini tidak mengalami perubahan dan istilah resmi pinjol kini telah diubah menjadi pinjaman daring (pindar).

1. Daftar 97 Pinjol Resmi Berizin OJK

1. Lumbungdana – PT Lumbung Dana Indonesia

2. 360 Kredi – PT Inovasi Terdepan Nusantara

3. Kredinesia – PT Kreditku Teknologi Indonesia

4. Pintek – PT Pinduit Teknologi Indonesia

5. ModalRakyat – PT Modal Rakyat Indonesia

6. Solusiku – PT Anugerah Digital Indonesia

7. Cairin – PT Idana Solusi Sejahtera

8. TrustIQ – PT Trust Teknologi Finansial