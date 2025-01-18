Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

97 Pinjol Resmi Berizin OJK Januari 2025, Ini Daftarnya

Nanda Surya Shadan , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |05:13 WIB
97 Pinjol Resmi Berizin OJK Januari 2025, Ini Daftarnya
Daftar Pinjaman Online Resmi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sebanyak 97 perusahaan fintech lending atau pinjaman online di Indonesia telah diakui secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sejak 29 Oktober 2024, sebanyak 97 pinjaman online (pinjol) telah terdaftar dan mengantongi izin dari OJK, jumlah tersebut sampai saat ini tidak mengalami perubahan dan istilah resmi pinjol kini telah diubah menjadi pinjaman daring (pindar).

1. Daftar Lengkap

1.      Daftar 97 Pinjol Resmi Berizin OJK

1.      Lumbungdana – PT Lumbung Dana Indonesia

2.      360 Kredi – PT Inovasi Terdepan Nusantara

3.      Kredinesia – PT Kreditku Teknologi Indonesia

4.      Pintek – PT Pinduit Teknologi Indonesia

5.      ModalRakyat – PT Modal Rakyat Indonesia

6.      Solusiku – PT Anugerah Digital Indonesia

7.      Cairin – PT Idana Solusi Sejahtera

8.      TrustIQ – PT Trust Teknologi Finansial

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159965/pinjol_ilegal-Q9jo_large.jpg
OJK: Kemajuan Teknologi Jadi Celah Masuknya Pinjol Ilegal Server Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/455/3156677/pinjol-HQ1C_large.png
96 Pinjol Resmi OJK per Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/622/3156543/pinjaman-nVKG_large.jpg
Cara Cepat Blokir NIK KTP yang Terlanjur Dipakai Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement