Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BRI Finance Apresiasi Penyelenggaraan Durian Vaganza 2025, Siap Perkuat Kolaborasi

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |20:52 WIB
BRI Finance Apresiasi Penyelenggaraan Durian Vaganza 2025, Siap Perkuat Kolaborasi
Acara ‘Durian Vaganza 2025’ dari MNC Finance dan MNC Leasing . (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Acara ‘Durian Vaganza 2025’ dari MNC Finance dan MNC Leasing mendapat apresiasi berbagai pihak, khususnya mitra dan rekanan perusahaan. Kegiatan ini berlangsung meriah dengan tema yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya: makan durian sepuasnya, bawa pulang suka-suka.

Agenda tahunan menjadi momentum istimewa bagi BRI Finance, yang merupakan rekanan strategis dari MNC Finance dan MNC Leasing.

1. Apresiasi BRI Finance

Direktur Bisnis BRI Finance Primartono Gunawan menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan seraya menceritakan sejarah panjang kolaborasi perseroan dengan MNC Finance yang telah terjalin hampir satu dekade.

Primartono menegaskan kolaborasi yang telah berlangsung selama 8-9 tahun ini tidak hanya memberi manfaat bisnis tetapi juga mempererat hubungan personal antara kedua belah pihak melalui acara makan durian bersama.

“Saya sudah tahun kelima diundang ke acara ini. Hari ini luar biasa, ada 5.200 durian, saya seperti di kampung durian. Duriannya enak-enak,” kata Prima di Kantor MNC Finance, Jakarta Pusat, Senin (20/1).

Lebih dari sekadar hubungan profesional, BRI Finance dan MNC Group juga membangun relasi yang erat melalui berbagai kegiatan bersama. 

Melalui momentum ini, Prima meyakini kolaborasi dengan MNC Finance dapat terus berlangsung di masa mendatang. Saat ini BRI Finance bersama MNC konsen menggarap pasar otomotif di Indonesia.

“Dan ini kerjasamanya sudah hampir 8-9 tahun, saling menguntungkan kedua belah pihak, dan ini akan terus berlanjut,” tegas Primartono.

2. Durian Vaganza 2025 

Durian Vaganza 2025 menjadi momen kebersamaan antara MNC Finance dengan rekanan. Perusahaan menyediakan 5.200 butir durian yang dapat dinikmati oleh para tamu undangan. 

“Jadi kita tidak hanya masalah pekerjaan, tapi juga relasi personalnya sangat baik. Dan itu yang membuat kami terkesan dengan MNC Group,” jelas Prima. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178967//mnc_finance-sOfQ_large.jpg
Perluas Akses Pembiayaan  MNC Finance Tingkatkan Sinergi Strategis Kemitraan Bersama Cardekho Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172455//mnc_leasing-aU94_large.jpg
Pertegas Komitmen Sustainability, MNC Leasing Dukung Inovasi Industri Alat Berat Bersama GM Tractors
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171091//mnc_leasing-0ayx_large.jpg
MNC Leasing dan MNC Finance Gelar Talkshow KUPAS di IEE Series 2025 Bersama GM Tractor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/43/3164812//peserta_mnc_billiard_tournament_2025_terpukau_dengan_fasilitas_kelas_dunia_milik_pro_billiard_center-XG5r_large.jpg
Peserta MNC Billiard Tournament 2025 Terpukau Fasilitas Kelas Dunia Milik PBC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/43/3164780//mnc_billiard_tournamen_2025-hlEe_large.jpg
Pererat Silaturahmi, MNC Finance dan MNC Leasing Gelar MNC Billiard Tournament 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/43/3164749//hary_tanoesoedibjo_menyambut_gembira_digelarnya_mnc_billiard_tournament_2025-zH4t_large.jpeg
Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Sambut Gembira MNC Billiard Tournament 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement