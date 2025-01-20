BRI Finance Apresiasi Penyelenggaraan Durian Vaganza 2025, Siap Perkuat Kolaborasi

JAKARTA - Acara ‘Durian Vaganza 2025’ dari MNC Finance dan MNC Leasing mendapat apresiasi berbagai pihak, khususnya mitra dan rekanan perusahaan. Kegiatan ini berlangsung meriah dengan tema yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya: makan durian sepuasnya, bawa pulang suka-suka.

Agenda tahunan menjadi momentum istimewa bagi BRI Finance, yang merupakan rekanan strategis dari MNC Finance dan MNC Leasing.

1. Apresiasi BRI Finance

Direktur Bisnis BRI Finance Primartono Gunawan menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan seraya menceritakan sejarah panjang kolaborasi perseroan dengan MNC Finance yang telah terjalin hampir satu dekade.

Primartono menegaskan kolaborasi yang telah berlangsung selama 8-9 tahun ini tidak hanya memberi manfaat bisnis tetapi juga mempererat hubungan personal antara kedua belah pihak melalui acara makan durian bersama.

“Saya sudah tahun kelima diundang ke acara ini. Hari ini luar biasa, ada 5.200 durian, saya seperti di kampung durian. Duriannya enak-enak,” kata Prima di Kantor MNC Finance, Jakarta Pusat, Senin (20/1).

Lebih dari sekadar hubungan profesional, BRI Finance dan MNC Group juga membangun relasi yang erat melalui berbagai kegiatan bersama.

Melalui momentum ini, Prima meyakini kolaborasi dengan MNC Finance dapat terus berlangsung di masa mendatang. Saat ini BRI Finance bersama MNC konsen menggarap pasar otomotif di Indonesia.

“Dan ini kerjasamanya sudah hampir 8-9 tahun, saling menguntungkan kedua belah pihak, dan ini akan terus berlanjut,” tegas Primartono.

2. Durian Vaganza 2025

Durian Vaganza 2025 menjadi momen kebersamaan antara MNC Finance dengan rekanan. Perusahaan menyediakan 5.200 butir durian yang dapat dinikmati oleh para tamu undangan.

“Jadi kita tidak hanya masalah pekerjaan, tapi juga relasi personalnya sangat baik. Dan itu yang membuat kami terkesan dengan MNC Group,” jelas Prima.