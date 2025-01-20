Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Satryo Soemantri Brodjonegoro, Mendiktisaintek yang Didemo PNS akibat Pemecatan Sepihak

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |17:04 WIB
Harta Kekayaan Satryo Soemantri Brodjonegoro, Mendiktisaintek yang Didemo PNS akibat Pemecatan Sepihak
Harta Kekayaan Satryo Soemantri Brodjonegoro (Foto: Okezone)
JAKARTA Harta kekayaan Satryo Soemantri Brodjonegoro. Ratusan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) berunjuk rasa di kantor Kemendiktisaintek, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025). Mereka mengkritik sikap Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro.


Unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk solidaritas pegawai atas dipecatnya sejumlah pegawai oleh Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro.  
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI Togar M Simatupang buka suara soal pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemdiktisaintek.


Dia menegaskan, pemberhentian ASN tersebut tidak dilakukan secara mendadak. Hal ini diungkapkannya dalam merespons adanya aksi damai yang dilakukan oleh ASN Kemdiktisaintek yang dipicu oleh adanya pemberhentian secara mendadak kepada salah seorang pegawai Kemdiktisaintek bernama Neni Herlina beberapa waktu yang lalu.


Lantas berapa kekayaan Satryo Soemantri Brodjonegoro?


1.    Harta Kekayaan 

   
Berdasarkan pada laman e-lhkpn, total harta kekayaan Satryo Soemantri Brodjonegoro, sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 5 Desember 2024, adalah sebesar Rp46,05 miliar.


Sebagian besar harta kekayaan Satryo Soemantri Brodjonegoro terdapat dalam bentuk tanah dan bangunan, yang terdiri dari properti yang ada di Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan, Buleleng, Kota Tangerang  dengan total nilai mencapai Rp33.650.000.000     

 

