5 APK Penghasil Uang Cuma Modal Rebahan di Januari 2025

5 APK Penghasil Uang Cuma Modal Rebahan di Januari 2025. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - APK penghasil uang cuma modal rebahan di Januari 2025 menarik diketahui. Masyarakat dapat mencoba untuk menambah penghasilan secara mudah.

Terdapat banyak cara mendapatkan penghasilan tambahan di era kemajuan teknologi seperti sekarang. Hal ini termasuk memanfaatkan sejumlah aplikasi tertentu yang menawarkan pundi-pundi rupiah dengan cara yang mudah dan fleksibel.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (20/1/2025), Okezone telah merangkum deretan aplikasi penghasil uang cuma modal rebahan di Januari 2025. Berikut ini di antaranya yang bisa dicoba.

1. FireKing



Pertama, ada Fire King. Anda bisa mengunduh aplikasinya secara gratis melalui Play Store.

Melalui game ini, pemain punya tugas upgrade karakter pemadam kebakaran agar naik level. Semakin tinggi skor, maka semakin besar poin terkumpul yang nantinya dapat ditukarkan dengan beragam hadiah, termasuk uang dalam bentuk saldo dompet digital.

2. Snack Video

Berikutnya ada Snack Video. Aplikasi ini dikenal banyak orang karena bisa memberikan reward kepada para penggunanya.

Caranya pun cukup mudah, yakni hanya dengan menonton video atau undang teman. Setelah koin terkumpul, Anda bisa menukarnya dengan saldo e-wallet.

3. YouGov

Selain game atau platform menonton video, ada juga aplikasi seperti platform survei. Contohnya YouGov yang menjanjikan hadiah menarik untuk setiap jawaban survei dari pengguna.

YouGov cocok bagi Anda yang ingin menambah penghasilan dari rumah. Cukup ikuti survei yang tersedia, lalu tukarkan poin dengan uang tunai setelah mencapai batas ketentuannya.