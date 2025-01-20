Tips MotionTrade Meminimalisir Risiko Investasi Saham, Simak 3 Caranya!

JAKARTA – Setiap investasi pasti memiliki risiko. Saham merupakan investasi yang dikenal high risk, high return.

Oleh karena itu, investor perlu memperhatikan dan mengetahui apa saja risiko investasi saham agar bisa mengelolanya dengan lebih bijaksana.

MotionTrade telah merangkum 3 risiko investasi saham dan bagaimana cara mengatasinya, yaitu:

1. Risiko Likuiditas



Risiko likuiditas merupakan risiko yang terjadi saat saham sulit dijual atau dibeli tanpa mempengaruhi harga pasar. Hal tersebut terjadi karena minat dari investor kurang atau keterbatasan likuiditas terhadap beberapa saham. Dampak dari risiko investasi saham satu ini bisa terjadi penurunan harga jual. Jika jumlah pembeli terbatas, hal tersebut memungkinkan investor menjual saham dengan harga lebih rendah dari yang diharapkan.

2. Forced Delisting Saham



Forced Delisting saham merupakan situasi di mana saham suatu perusahaan dikeluarkan dari bursa efek karena kinerjanya yang buruk. Misalnya, perusahaan merugi selama beberapa tahun, saham tidak pernah diperdagangkan dalam jangka waktu tertentu, dan kondisi lainnya.



