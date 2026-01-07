Advertisement
SMART MONEY

Tips Investasi Cerdas 2026, Analisis Sistematis untuk Temukan Aset Potensial

Feby Novalius-Rabu, 07 Januari 2026 |13:03 WIB
Tips Investasi Cerdas 2026, Analisis Sistematis untuk Temukan Aset Potensial
Mengambil keputusan investasi yang tepat membutuhkan pemahaman mendalam. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mengambil keputusan investasi yang tepat membutuhkan pemahaman mendalam terhadap pergerakan pasar dan tren harga. Investor dan trader kini semakin menekankan pentingnya analisis sistematis agar proses menemukan aset potensial, membaca momentum teknikal, dan mengelola risiko dapat dilakukan lebih efisien, sekaligus meminimalkan kesalahan akibat analisis manual yang kompleks.

Melalui pendekatan analisis terstruktur, investor dapat memetakan tren harga dan mengantisipasi perubahan pasar dengan lebih cepat. 

Director of Marketing and Commercial Pluang, Andreas Agung menekankan bahwa disiplin terhadap manajemen risiko menjadi kunci keberhasilan dalam berinvestasi.

“Trader butuh alat yang bisa mempercepat proses menemukan peluang, sekaligus tetap disiplin terhadap risk management,” ujar Andreas, Rabu (7/1/2026). 

“Dengan workflow analisis yang lebih sistematis, mulai dari menemukan aset yang relevan hingga membaca momentum teknikalnya, investor bisa bertindak lebih cepat dan terukur sesuai strategi masing-masing,” tambahnya.

Menurut Andreas, investor dan trader sebaiknya membiasakan diri memanfaatkan data harga, pola pergerakan, dan indikator teknikal secara konsisten. Pendekatan ini membantu mereka membuat keputusan yang lebih terukur tanpa tergesa-gesa, sekaligus meminimalkan risiko akibat kesalahan analisis manual.

Analisis sistematis tidak hanya mempermudah proses seleksi aset, tetapi juga membantu memahami konteks pasar yang dinamis. Dengan mempelajari tren historis, korelasi antar aset, serta pola teknikal tertentu, investor dapat mengidentifikasi potensi momentum pergerakan harga dengan lebih terukur.

 

