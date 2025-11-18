Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Tips Investasi Digital Aman dari Penipuan Online dan Phishing

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |12:15 WIB
Tips Investasi Digital Aman dari Penipuan Online dan Phishing
Industri investasi digital Indonesia menghadapi peningkatan signifikan dalam kasus penipuan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Investasi digital di Indonesia terus meningkat, namun risiko penipuan online, phishing, dan akun palsu yang mengatasnamakan perusahaan juga ikut bertambah. Oleh karena itu, aplikasi trading dan investasi multi-aset diwajibkan memperkuat keamanan dan kepercayaan pengguna melalui Sistem Keamanan Tiga Lapis (3L), yang mencakup liveness check dan Two-Factor Authentication (2FA), guna memberikan perlindungan menyeluruh pada setiap aktivitas investasi.

Phishing, Impersonation, dan Scam

Dalam beberapa tahun terakhir, industri investasi digital Indonesia menghadapi peningkatan signifikan dalam kasus penipuan, mulai dari grup investasi palsu di media sosial hingga situs atau aplikasi tiruan yang meniru platform resmi. Modus yang digunakan pun semakin beragam, mulai dari meminta pengguna membagikan OTP, kata sandi, hingga mengklik tautan dan mengunduh APK mencurigakan yang dapat menyebabkan kehilangan akses dan dana.

“Keamanan dan kepercayaan pengguna adalah prioritas utama. Di tengah meningkatnya risiko kejahatan digital, kami terus memperkuat sistem keamanan serta memberikan edukasi agar pengguna dapat berinvestasi dengan aman,” ujar CEO & Co-Founder Pluang, Claudia Kolonas, Selasa (18/11/2025).

Sebagai bagian dari komitmen edukasi publik, dirinya mengimbau seluruh pengguna untuk memahami dan menerapkan beberapa panduan keamanan dasar berikut:

Selalu akses aplikasi atau website melalui kanal resmi di Google Play Store / App Store.

Aktifkan Two-Factor Authentication (2FA) dan buat PIN transaksi yang kuat dan unik.

Waspadai pesan, panggilan, atau tautan yang mencurigakan dan mengatasnamakan Pluang atau lembaga resmi.

Jangan pernah membagikan OTP, PIN, atau kata sandi Anda ke siapa pun, termasuk pihak yang mengaku sebagai karyawan Pluang. Pluang tidak akan pernah meminta informasi ini dari pengguna.

Jangan bergabung dengan grup Telegram, WhatsApp, atau media sosial yang tidak resmi dari Pluang.

 

