Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, Erick Tohir Pamer Kontribusi BUMN Dukung Asta Cita 

Qonita , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |17:52 WIB
100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, Erick Tohir Pamer Kontribusi BUMN Dukung Asta Cita 
Erick Thohir Pamer Kontribusi BUMN Dukung Asta Cita (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik (BUMN) Erick Thohir memamerkan kontribusi BUMN menjelang 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Menurutnya, tidak kurang dari 16 kementerian dan enam badan strategis dilibatkan Kementerian BUMN untuk mendukung misi yang terangkum dalam Asta Cita Prabowo-Gibran.

“Kolaborasi lintas kementerian dan badan ini menjadi momentum strategis untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Dalam waktu kurang dari 100 hari, kita telah menunjukkan langkah nyata dan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa gotong royong adalah kunci keberhasilan,” ujar Erick Thohir, Selasa (21/1/2025). 

1. Kolaborasi Lintas Kementerian

Langkah kolaboratif diinisiasi Kementerian BUMN untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo, seperti hilirisasi, pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, stabilisasi harga pangan, hingga pengembangan sumber daya manusia dan energi berkelanjutan.

“Dalam waktu kurang dari 100 hari, kita telah menunjukkan langkah nyata dan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa gotong royong adalah kunci keberhasilan,” kata Erick Thohir.

2. Mendukung Hilirisasi

Untuk mendukung hilirisasi dan penguatan nilai tambah, Kementerian BUMN melakukan kerja sama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM hingga Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional untuk mempercepat hilirisasi komoditas pertambangan.

Langkah ini diambil untuk mempercepat pencapaian cita-cita Presiden terkait penghiliran dan ketahanan energi. Hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi. 

“Penghiliran juga berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah di dalam negeri serta mendukung kemandirian bangsa, terutama melalui swasembada energi,” ucap Erick Thohir. 

Adapun, BUMN yang ikut berkontribusi dalam proses penghiliran di antaranya MIND ID untuk hilirisasi minerba, PTPN (Persero) untuk hilirisasi perkebunan, Perum Perhutani untuk kehutanan, lalu PT Pertamina (Persero) dan PLN untuk ketahanan energi nasional.

3. Penguatan Infrastruktur Transportasi dan Energi 

Penguatan infrastruktur transportasi dan energi juga menjadi sektor yang diperhatikan Kementerian BUMN dalam tiga bulan terakhir. Bersinergi dengan Menko Infrastruktur, Menteri Perhubungan, dan Menteri ESDM.

Hal serupa juga dilakukan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang sepakat untuk memperkuat sinergi untuk membangun infrastruktur hingga mendukung swasembada pangan.

Infrastruktur juga memainkan peran vital dalam mewujudkan swasembada pangan dan energi serta mendukung hilirisasi. Dengan infrastruktur yang baik, biaya logistik di pelabuhan, bandara, jalan tol, ataupun jalan-jalan di daerah bisa ditekan semaksimal mungkin. Sinergi dengan Kementerian PU difokuskan pada pengembangan kawasan-kawasan strategis, seperti kawasan ekonomi dan lumbung produksi. Kawasan-kawasan ini harus didukung dengan infrastruktur yang optimal agar bisa menjadi penopang swasembada pangan dan energi, serta hilirisasi yang berkelanjutan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171143/erick_thohir-CmGD_large.png
Dony Oskaria Sebut Erick Thohir Legenda BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171124/erick_thohir-tbAO_large.jpg
Pamit dari Kementerian BUMN, Ini Kata-Kata Terakhir Erick Thohir 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171112/erick_thohir-yWPm_large.jpg
Penuh Haru, Erick Thohir Menangis saat Pamit dari Kementerian BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/320/3153817/erick_thohir-gspW_large.png
Alasan Erick Thohir Tunjuk Mayjen TNI Ahmad Rizal Jadi Dirut Bulog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/320/3150474/prabowo_subianto-imVT_large.jpg
Orang RI Habiskan Rp150 Triliun Berobat ke Luar Negeri, Erick Thohir Siap Perluas KEK Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/320/3144672/erick_thohir-iq0A_large.jpg
Erick Thohir Bantah Mundur dari Menteri BUMN: Orang Lagi Enak-enaknya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement