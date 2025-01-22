Diskon hingga 59 Persen di BRI UMKM EXPO(RT) 2025, Yuk Belanja Hemat di E-Commerce Favoritmu!

BRI UMKM EXPO(RT) 2025 hadir sebagai wadah inspiratif bagi ribuan UMKM unggulan dari berbagai daerah untuk menampilkan produk terbaik (Foto: Dok BRI)

Okezone - Memasuki awal tahun 2025, sebuah perhelatan akbar siap digelar untuk mendukung kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. BRI UMKM EXPO(RT) 2025 hadir sebagai wadah inspiratif bagi ribuan UMKM unggulan dari berbagai daerah untuk menampilkan produk terbaik mereka dan memperluas peluang bisnis ke pasar yang lebih luas.

BRI UMKM EXPO(RT) 2025 menghadirkan 1.000 UMKM terbaik dari seluruh wilayah di Indonesia hasil kurasi BRI, yang terbagi ke dalam lima kategori utama: Fashion & Beverages, Home Decor & Craft, Fashion & Wastra, Accessories & Beauty, serta Healthcare & Wellness.

Tidak hanya sekadar pameran secara offline, BRI UMKM EXPO(RT) 2025 juga memperluas jangkauannya dengan menggandeng platform e-commerce, memungkinkan konsumen yang tidak dapat datang ke lokasi pameran tetap dapat berbelanja produk lokal terbaik dengan mudah.

Selain dapat menikmati ragam produk berkualitas dari berbagai daerah di Indonesia, BRI UMKM EXPO(RT) 2025 juga menghadirkan promo eksklusif di e-commerce favoritmu! Dengan berbagai diskon menarik, belanja jadi lebih hemat dan pastinya menguntungkan. Sebelum kita bahas lebih jauh soal promo spesialnya, yuk intip dulu kategori-kategori UMKM yang akan memeriahkan acara ini:

* Fashion & Beverages – Temukan berbagai jenis produk, mulai dari makanan ringan, makanan instan, hingga minuman kemasan khas Nusantara yang menggugah selera.

* Home Decor & Craft – Percantik rumahmu dengan dekorasi unik dan kerajinan tangan berkualitas dari para pengrajin lokal.

* Fashion & Wastra – Produk kain tradisional Indonesia yang dipadukan dengan sentuhan modern, siap memperkaya gayamu dengan kearifan lokal.

* Accessories & Beauty – Beragam aksesori unik dan produk kecantikan lokal yang tak kalah bersaing dengan merek internasional.

* Healthcare & Wellness – Pilihan produk kesehatan dan kebugaran terbaik untuk mendukung gaya hidup sehatmu.

Dengan kategori yang begitu beragam, kamu bisa menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan sekaligus mendukung UMKM lokal untuk berkembang.