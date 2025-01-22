Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Begini Cara Ajukan Diri Jadi Penerima Bansos PKH dan BPNT 2025

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |00:35 WIB
Ternyata Begini Cara Ajukan Diri Jadi Penerima Bansos PKH dan BPNT 2025
Bansos PKH dan BPNT 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ternyata begini cara ajukan diri jadi penerima bansos PKH dan BPNT 2025. Untuk bisa menerima bansos Program Keluarga Harapan, masyarakat harus mendaftarkan NIK e-KTP mereka melalui beberapa tahapan. Proses ini dapat dilakukan dengan mudah melalui HP secara online.

Setelah mengajukan usulan, masyarakat dapat mengecek status apakah dirinya masuk dalam penerima bansos atau tidak. Apabila masuk dalam penerima bansos, maka akan tertulis bansos apa saja yang diterima lengkap dengan status apakah sudah disalurkan serta periode penyaluran.

Dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (21/1/2025), Okezone telah merangkum cara ajukan diri jadi penerima bansos PKH dan BPNT, sebagai berikut.

1.    Cara Ajukan Diri Jadi Penerima bansos PKH dan BPNT


1.    Langkah pertama adalah dengan membuka PlayStore atau AppStore, temukan aplikasi cek bansos dan instal.
2.    Buat akun baru dengan cara melengkapi form pendaftaran.
3.    Lampirkan swafoto dengan KTP dan foto KTP.
4.    Ketuk tombol "Buat Akun Baru."
5.    Akun baru akan diverifikasi oleh admin Kemensos.
6.    Pengguna akan menerima notifikasi melalui email apabila akun sudah berhasil terverifikasi.
7.    Untuk mengajukan usulan bansos, ketuk tombol "Login" dan pilih menu "Daftar Usulan".
8.    Pada menu "Usulan Mandiri", isi data individu sesuai dengan KTP.
9.    Kemudian isi "Survey Kriteria" dan "Pengusulan Bansos".
10.    Lampirkan foto KTP dan foto rumah tampak depan.
11.    Ketuk tombol "Tambah Usulan".

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/622/3179560/blt-BhRN_large.png
NIK KTP Anda Tercantum sebagai Penerima BLT Kesra Rp900.000 di Oktober 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/622/3179008/blt-97Tz_large.jpg
Cara dan Link Resmi Daftar BLT Kesra 2025 Rp900.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179105/blt_di_oktober-SUsL_large.png
Berikut Ciri-Ciri NIK KTP Penerima BLT Rp 900.000 Oktober 2025 Sudah Cair dan Masuk Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178883/blt_di_oktober-mBqp_large.jpg
Berikut NIK KTP Penerima BLT Rp900.000 di Oktober 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178885/blt_di_oktober-E4RK_large.jpeg
Ini Ciri-Ciri NIK KTP Penerima BLT Rp 900.000 Oktober 2025 Sudah Cair dan Masuk Rekening 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178841/blt_di_oktober-Jldu_large.png
BLT Kesra Rp900 Ribu Cair Tanpa Ada Potongan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement