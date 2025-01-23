Intip Perjalanan Meissie Gali Potensi lewat YouTube Shopping Affiliates dan Shopee

JAKARTA - Era teknologi yang berkembang pesat membawa peluang dan dampak positif bagi Meissie, atau yang lebih dikenal melalui akun media sosial Itsmeissie. Berawal dari iseng mengunggah video di media sosial untuk mengisi waktu luang, ternyata menjadi babak baru dalam kehidupan wanita berusia 25 tahun ini dalam mengawali karirnya sebagai seorang konten kreator.

Apalagi kini lewat akun YouTubenya dengan lebih dari 15 juta subscribers, Meissie juga bergabung dalam YouTube Shopping Affiliates yang membuka kesempatan baginya untuk mendapat penghasilan tambahan yang luar biasa. Karir Meissie sebagai kreator YouTube dimulai ketika dirinya pertama kali mengunggah video pada Juli 2021 lalu.

Setelah lulus dari Jurusan Komunikasi, ia banyak menghabiskan waktu di rumah sambil berusaha mendapatkan pekerjaan tetap. Meissie sering memanfaatkan waktu luangnya untuk mengakses dan menonton video di media sosial.

Meissie pun akhirnya terinspirasi untuk membuat videonya sendiri yang ternyata banyak diminati oleh para penonton. Melalui akun YouTubenya, Meissie banyak menyajikan beragam konten kreatif, mulai dari vlog daily dan traveling, review produk yang unik dan seru, hingga konten jenaka lainnya.

Kini dengan akun YouTubenya yang semakin besar, video Meissie tidak lagi hanya berisi ulasan rekomendasi produk, tetapi ia juga menyematkan link produk Shopee untuk bisa membantu penontonnya menemukan dan membeli produk tersebut dengan mudah lewat program YouTube Shopping Affiliates.

Meissie mengatakan, “Dengan proses yang mudah, aku bisa mendapatkan penghasilan tambahan hingga 15 persen lewat komisi program YouTube Shopping Affiliates dan Shopee. Menjadi seorang konten kreator adalah hal yang tidak terduga, dan justru membuat aku bisa menggali potensi dalam diriku yang tidak aku tahu sebelumnya."

"Saat lulus kuliah, aku pikir aku akan melanjutkan karir sebagai karyawan kantoran, ternyata aku malah banting setir dan bisa menjadikan akun YouTube ini sebagai penghasilan utamaku," ujarnya.