Sudah Sertifikasi, RI Punya Bengkel Pesawat di Bali dan Jakarta

JAKARTA – Indonesia mempunyai bengkel pesawat atau Fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) yang beroperasi di area Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) Jakarta.

Bengkel pesawat dibuka oleh PT Avia Technics Dirgantara, atau yang lebih dikenal dengan FL Technics Indonesia. Di mana FL Technics mendapat sertifikasi dari Civil Aviation Safety Authority (CASA) Australia.

1. Sertifikasi

Ini merupakan pertama kalinya CASA memberikan sertifikasi ini kepada FL Technics Indonesia, yang memungkinkan perusahaan untuk menyediakan layanan pemeliharaan pesawat secara menyeluruh di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai (DPS) Bali dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) Jakarta.

Sertifikasi ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor penerbangan di Indonesia, khususnya Bali, yang semakin berkembang sebagai pusat transportasi udara internasional.

2. Sektor Penerbangan

CEO FL Technics Indonesia Martynas Grigas menyatakan Sertifikasi dari CASA ini penting bagi FL Technics Indonesia.

“Langkah ini tidak hanya memperkuat kemampuan kami untuk memberikan layanan pemeliharaan pesawat untuk Boeing 737 (Classic, NG, dan MAX) serta Airbus CEO dan NEO baik di Bali, maupun di Jakarta, tetapi juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong sektor penerbangan dan pariwisata nasional,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Kamis (23/1/2025).