Bulog Harus Kerja Keras Serap Gabah Petani di Tengah Musim Panen

JAKARTA - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa mendorong Bulog bisa menyerap gabah beras petani sebanyak-banyak untuk memenuhi gudang, meski kapasitas saat ini terbatas. Apalagi panen raya di tengah musim hujan, Bulog harus bergerak untuk menyerap gabah petani.

"Solusi jangka pendek Bulog harus bekerja keras menyerap gabah sebanyak-banyaknya terutama mulai bulan depan Februari, Maret, April betul-betul bergerak cepat untuk menyerap gabah dari petani beras. Cara itu harapan kita perlahan-lahan harga gabah kering panen di tingkat petani membaik," kata Dwi Andreas kepada Okezone.com, Jumat (24/1/2025).

Andreas mengungkapkan, bahwa hasil gabah petani di setiap daerah memang berbeda-beda. Mutu dan kualitas ini yang mempengaruhi harga, sehingga tidak semuanya bisa ditetapkan dengan HPP Rp6.500 per kilogram (Kg).

"Kalau jelek ya memang harga tertekan mendekati panen raya mendatang. Nah kalau kemarin dilaporan dari Sumsel memang jatuh itu di tingkat petani hanya Rp5.300 lah, jauh di bawah HPP yang sudah diputuskan Rp6500. Sekarang musim hujan kalo musim hujan pasti harga gabah turun, dari sisi kualitas," ujarnya.

Oleh karena itu, Bulog sangat didorong untuk bisa menyerap gabah hasil panen tersebut dengan maksimal. Meski diakui Andreas bahwa, serapan gabah terbesar oleh swasta bukan pemerintah.

"Kalau gabah ya pasti swasta yang menyerapnya, hanya bisa mengimbau stok beras, beras nasional sedemikian besar awal tahun sehingga ya pasti harga gabah kemungkinan akan tertekan jadi itu terutama tertekan di puncak panen raya ini," ujarnya.