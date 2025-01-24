Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Rosan Perkasa di LHKPN

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |10:33 WIB
Harta Kekayaan Rosan Perkasa di LHKPN
Harta Kekayaan Rosan Perkasa di LHKPN. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan rosan perkasa di lhkpn. Rosan Perkasa Roeslani diangkat menjadi Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kabinet Merah Putih.

Dirinya menarik perhatian publik setelah melakukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang mengungkapkan bahwa total kekayaan mencapai Rp864 miliar dilansir dari laman resmi e-lhkpn.

Dalam laporan yang yang dirilis laman resmi e-lhkpn pada tanggal 21 Oktober 2024, Rosan Perkasa mencatat mempunyai aset terbesar berupa tanah dan bangunan yang bernilai Rp511,1 miliar yang tersebar di berbagai daerah, termasuk Jakarta, Sumbawa dan Lombok.

Berikut rangkuman harta kekayaan Rosan Perkasa Roeslani yang telah dirangkum oleh tim Okezone.

Harta Kekayaan Rosan Perkasa

1. Tanah dan Bangunan 

- Tanah 20.000 m² di Sumbawa: Rp799,7  juta.
- Tanah 80.000 m² di Sumbawa: Rp1 miliar.
- Tanah 384 m² di Manggarai: Rp100 juta.
- Tanah 7.028 m² di Manggarai: Rp1,05 miliar.
- Tanah 1.500 m² di Lombok Barat: Rp100 juta.
- Tanah 1.500 m² di Lombok Barat: Rp300 juta.
- Tanah 3.000 m² di Lombok Barat: Rp3,04 miliar.
- Tanah 6.500 m² di Lombok Barat: Rp1,2 miliar.
- Tanah 225 m² di Lombok Barat: Rp1,5 miliar.
- Tanah dan bangunan 625 m² di Denpasar: Rp1,2 miliar.
- Tanah 11.600 m² di Klungkung: Rp4,06 miliar.
- Tanah 30.025 m² di Manggarai Barat: Rp1 miliar.
- Tanah dan bangunan 10.000 m² di Badung: Rp80 miliar.
- Tanah dan bangunan 14.630 m² di Badung: Rp152 miliar.
- Tanah dan bangunan 613 m² di Jakarta Selatan: Rp15,1 miliar.
- Tanah 1.025 m² di Jakarta Utara: Rp18,8 miliar.
- Tanah 893 m² di Jakarta Utara: Rp31,6 miliar.
- Tanah dan bangunan 788 m² di Jakarta Selatan: Rp23,8 miliar.
- Tanah 781 m² di Jakarta Selatan: Rp19,5 miliar.
- Tanah dan bangunan 5.053 m² di Jakarta Selatan: Rp100 miliar.
- Tanah 350 m² di Jakarta Selatan (hibah tanpa akta): Rp8,9 miliar.
- Tanah 4.998 m² di Jakarta Utara (hibah tanpa akta): Rp9,7 miliar.
- Tanah 495 m² di Jakarta Utara (hibah tanpa akta): Rp9,8 miliar.
- Tanah 4.998 m² di Jakarta Utara (hibah tanpa akta): Rp9,7 miliar.
- Tanah 495 m² di Jakarta Utara (hibah tanpa akta): Rp9,8 miliar.
- Tanah 4.998 m² di Jakarta Utara (hibah tanpa akta): Rp9,7 miliar.
- Tanah 1638 m² di Denpasar: Rp5,7 miliar.

2. Alat Transportasi dan Mesin

