10 Pekerjaan Paling Fleksibel dan Bisa Kerja dari Mana Saja dengan Gaji Rp1,6 Miliar. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Perusahaan-perusahaan ini merekrut untuk pekerjaan jarak jauh. Pekerjanya bisa kerja dari rumah atau di mana saja dengan bayaran mencapai Rp1,6 miliar.

Bila ada masyarakat yang mau dan sedang mencari pekerjaan tersebut, dapat mempertimbakan karier dalam projek manajemen, teknologi atau komunikasi. Pekerjaan ini bisa dilakukan jarak jauh dan lebih fleksibel.

"Tren nomadisme digital dan ketersediaan visa nomad digital yang semakin luas mendorong permintaan pekerjaan yang bisa dilakukan dari mana saja, tetapi pasarnya masih sangat kompetitif," ucap Career Expert Manager FlexJobs, Toni Frana, dilansir dari CNBC.

Menurut laporan FlexJobs, pekerjaan dapat dilakukan di mana saja, di mana karyawan dapat bekerja dari berbagai lokasi atau zona waktu jarang terjadi, dan hanya mencakup sekitar 5% dari semua pekerjaan jarak jauh.

Menurut LinkedIn, pekerjaan jarak jauh pada Desember 2024 hanya 8%, turun dari 18% pada awal 2022. Tapi situs ini juga mencatat ada peningkatan 20% jumlah lowongan kerja jarak jauh pada 2024 dibandingkan dengan 2023, sesuai dengan tingkat pertumbuhan yang terakhir kali terlihat pada tahun 2022.

Situs ini juga menganalisis database dan menentukan perusahaan mana yang memiliki volume lowongan kerja jarak jauh dengan lokasi fleksibel antara Januari dan Desember 2024, untuk mengidentifikasi perusahaan teratas yang saat ini sedang membuka lowongan untuk posisi-posisi seperti itu.

Semua perusahaan yang termasuk dalam peringkat ini menawarkan pekerjaan jarak jauh maupun penuh atau paruh waktu yang tidak memiliki batasan lokasi dan tidak memerlukan waktu di kantor. anda dapat melihat daftar lengkapnya di sini.

Berikut adalah 10 perusahaan dengan lowongan kerja fleksibel tertinggi, menurut FlexJobs:

1. Veeva

2. Invisible Technologies

3. Canonical

4. Social Discovery Group

5. Wikimedia Foundation