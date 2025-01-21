Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Pekerjaan Silvia Ratnawati, Istri Mendikti Satryo Soemantri Brodjonegoro yang Viral di Aksi Demo Pegawai ASN

Nabillah Syidah , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |18:03 WIB
Ini Pekerjaan Silvia Ratnawati, Istri Mendikti Satryo Soemantri Brodjonegoro yang Viral di Aksi Demo Pegawai ASN
Pekerjaan Istri Mendikti Satryo (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ini Pekerjaan Silvia Ratnawati, Istri Mendikti Satryo Soemantri Brodjonegoro. Sosoknya kini tengah menjadi perhatian publik. Aksi demonstrasi yang melibatkan para pegawai Kemendikti Saintek baru-baru ini turut menyoroti nama Silvia Ratnawati, istri dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro.


Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikti) menggelar aksi demonstrasi. Massa aksi memprotes keputusan Satryo Soemantri yang memberhentikan salah satu pegawai bernama Neni Herlina.


Selain itu, para pendemo juga menuduh Mendikti Satryo melakukan tindakan serupa terhadap sejumlah pegawai lain, bukan hanya Neni.
Lantas, siapakah sosok Silvia Rahnawati dan kenapa ikut disorot oleh publik? Berikut penjelasannya yang dirangkum Okezone, Selasa (22/1/2025).


1.    Profil Silvia Ratnawati, Istri Mendikti Satryo


Silvia selalu setia mendampingi suaminya dalam berbagai acara formal. Salah satu momen penting adalah ketika ia terlihat hadir mendampingi Satryo Soemantri saat pelantikan sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi oleh Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024.

Sebagai pendamping hidup, Silvia memiliki peran krusial dalam mendukung kenyamanan dan kebutuhan suaminya, yang turut berkontribusi pada kesuksesan karier keluarga mereka.


Meski hingga kini belum banyak informasi tentang pekerjaan Silvia yang terungkap, ia pernah aktif dalam diskusi yang membahas kebijakan pendidikan, khususnya yang berfokus pada isu-isu remaja dan anak-anak. Hal ini menunjukkan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan dan peran sosialnya di masyarakat.


Dalam kehidupan pribadi, pasangan Satryo dan Silvia dikaruniai dua orang anak. Salah satu di antaranya, Diantha Soemantri, telah meniti karier di bidang akademis, yaitu sebagai guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI).

 

