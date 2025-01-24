Erick Thohir dan Mendag Sepakat Bawa UMKM Indonesia Go Global

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir baru saja menerima kunjungan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan itu, keduanya berkomitmen memperkuat sinergi untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu bersaing di pasar internasional.

Erick menegaskan, kemitraan itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kemandirian ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM.

"Kita kedatangan Bapak Menteri Perdagangan Budi Santoso. Salah satunya, kita akan menyesuaikan beberapa program yang mempunyai keberpihakan kepada UMKM," ujar Erick, Jakarta, Jumat (24/1/2025),

1. Bawa UMKM Go Internasional

Erick Thohir menekankan pentingnya membangun kemandirian ekonomi nasional, salah satunya dengan memberdayakan sektor UMKM. Karena itu, sinergi Kementerian BUMN dengan Kemendag bisa membawa UMKM go internasional.

"Sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo, salah satu peran utama BUMN adalah mendukung ekonomi kerakyatan, termasuk memberikan dukungan strategis kepada UMKM," kata Erick Thohir.