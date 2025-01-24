Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir dan Mendag Sepakat Bawa UMKM Indonesia Go Global

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |17:53 WIB
Erick Thohir dan Mendag Sepakat Bawa UMKM Indonesia Go Global
Menteri BUMN dan Menhub Dorong Pertumbuhan UMKM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir baru saja menerima kunjungan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan itu, keduanya berkomitmen memperkuat sinergi untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu bersaing di pasar internasional.

Erick menegaskan, kemitraan itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kemandirian ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM.

"Kita kedatangan Bapak Menteri Perdagangan Budi Santoso. Salah satunya, kita akan menyesuaikan beberapa program yang mempunyai keberpihakan kepada UMKM," ujar Erick, Jakarta, Jumat (24/1/2025),

1. Bawa UMKM Go Internasional

Erick Thohir menekankan pentingnya membangun kemandirian ekonomi nasional, salah satunya dengan memberdayakan sektor UMKM. Karena itu, sinergi Kementerian BUMN dengan Kemendag bisa membawa UMKM go internasional.

"Sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo, salah satu peran utama BUMN adalah mendukung ekonomi kerakyatan, termasuk memberikan dukungan strategis kepada UMKM," kata Erick Thohir.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179866/menteri_umkm_maman-CZwy_large.jpg
Menteri UMKM: Mayoritas Dana KUR Terserap ke Sektor Produksi, Tercipta 11 Juta Lapangan Kerja Informal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/455/3178965/ai-okgr_large.jpg
Topang Ekonomi RI, UMKM Menuju Inovasi dan Kesiapan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178194/batik-A5mY_large.jpg
Kisah Insipiratif UMKM Binaan BRI, Mengenalkan Batik Khas Tangerang hingga Tembus Pasar Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176758/umkm_ri-7H9x_large.jpg
Cara BUMN Bikin UMKM Papua Naik Kelas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/455/3174141/motogp-5CGs_large.jpeg
UMKM Lokal Go Global Lewat Ajang MotoGP Mandalika 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173924/difabel-GNiz_large.jpg
Penyandang Disabilitas Berhak Memperoleh Pekerjaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement