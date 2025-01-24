Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sederet Fasilitas UMKM Dapatkan Akses Pasar Global

Qonita , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |22:24 WIB
Sederet Fasilitas UMKM Dapatkan Akses Pasar Global
Fasilitas UMKM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masuk pasar global. Salah satu fasilitas yang diberikanmendorong ekspor dari para pelaku usaha dengan beraneka komoditi di berbagai daerah.

1. Sosialisasi ke Pengusaha 

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI), Yudi Irawan menyampaikan bahwa dari sisi pelayanan Bea Cukai telah memberikan berbagai fasilitas untuk mewujudkan ekspor, selain itu petugas juga tidak jarang jemput bola ke pelaku usaha untuk memberikan konsultasi. 

“Berbagai upaya dan fasilitas kami maksimalkan untuk terus menggenjot ekspor baik dari perusahaan besar maupun pelaku usaha menengah,” ujarnya, Jumat (24/1/2025). 

Salah satunya yang dilakukan oleh Bea Cukai  kepada UMKM yaitu pengusaha produk sepatu  yang telah memulai bisnisnya sejak 2009 dan sudah mengekspor sepatu tersebut ke 33 negara. 

 

Halaman:
1 2
