HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

10 CEO dengan Gaji Tertinggi di Dunia

Vika Putri Handayani , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |20:10 WIB
JAKARTA - 10 Chief Executive Officer (CEO) dengan gaji tertinggi di dunia. Data untuk pemeringkatan ini diperoleh dari proxy perusahaan publik. Dalam sepuluh perusahaan manajemen kekayaan teratas, gaji CEO rata-rata mencapai sekitar USD27 juta, dilansir dari laman remsi CEOWORLD pada Sabtu, (25/1/2025).

Berikut adalah daftar 10 CEO dengan gaji tertinggi secara global:

1. James Gorman (Morgan Stanley)

Total kompensasi 2022: USD39,4 juta
Kenaikan dari 2021: USD4,5 juta (naik 13%)
Rasio gaji CEO terhadap karyawan rata-rata: 274 banding 1

2. Jamie Dimon (JPMorgan Chase)

Total kompensasi 2022: USD34,8 juta
Penurunan dari 2021: USD49,6 juta (turun 59%)
Rasio gaji CEO terhadap karyawan rata-rata: 393 banding 1

3. Brian Moynihan (Bank Amerika)

Total kompensasi 2022: USD30,2 juta
Kenaikan dari 2021: USD6,4 juta  (naik 27%)
Rasio gaji CEO terhadap karyawan rata-rata: Tidak disebutkan

4. Charlie Scharf (Wells Fargo)

Total kompensasi 2022: USD24,6 juta
Kenaikan dari 2021: USD3,3 juta (naik 13%)
Rasio gaji CEO terhadap karyawan rata-rata: 324 banding 1

5. Walt Bettinger (Charles Schwab)

Total kompensasi 2022: USD24,4 juta
Kenaikan dari 2021: USD2,4 juta (naik 11%)
Rasio gaji CEO terhadap karyawan rata-rata: 210 banding 1

 

