JAKARTA - 10 Chief Executive Officer (CEO) dengan gaji tertinggi di dunia. Data untuk pemeringkatan ini diperoleh dari proxy perusahaan publik. Dalam sepuluh perusahaan manajemen kekayaan teratas, gaji CEO rata-rata mencapai sekitar USD27 juta, dilansir dari laman remsi CEOWORLD pada Sabtu, (25/1/2025).
Berikut adalah daftar 10 CEO dengan gaji tertinggi secara global:
Total kompensasi 2022: USD39,4 juta
Kenaikan dari 2021: USD4,5 juta (naik 13%)
Rasio gaji CEO terhadap karyawan rata-rata: 274 banding 1
Total kompensasi 2022: USD34,8 juta
Penurunan dari 2021: USD49,6 juta (turun 59%)
Rasio gaji CEO terhadap karyawan rata-rata: 393 banding 1
Total kompensasi 2022: USD30,2 juta
Kenaikan dari 2021: USD6,4 juta (naik 27%)
Rasio gaji CEO terhadap karyawan rata-rata: Tidak disebutkan
Total kompensasi 2022: USD24,6 juta
Kenaikan dari 2021: USD3,3 juta (naik 13%)
Rasio gaji CEO terhadap karyawan rata-rata: 324 banding 1
Total kompensasi 2022: USD24,4 juta
Kenaikan dari 2021: USD2,4 juta (naik 11%)
Rasio gaji CEO terhadap karyawan rata-rata: 210 banding 1