Agung Sedayu Group Milik Siapa? Ternyata Ini Sosoknya

JAKARTA - Agung Sedayu Group milik siapa? Agung Sedayu Group merupakan salah satu perusahaan besar bidang pengembang properti terbesar di Indonesia.

Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1970, Harco Mangga Dua menjadi pusat perbelanjaan elektronik pertama di Jakarta yang dibangun oleh Agung Sedayu Group pada tahun 1991.

Sugianto Kusuma atau biasa disebut Aguan merupakan sosok dibalik kesuksesan PT agung Sedayu Group. Beliau lahir di Palembang, Sumatera Selatan, pada 10 Januari 1951.

Awal mula, Aguan bekerja sebagai penjaga gudang dan juru bersih di sebuah kantor perusahaan impor. Aguan juga dikenal sebagai pemuda yang bandel ketika masih muda, akan tetapi Aguan saat ini berhasil membuktikan dengan membangun perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia.

1. Proyek Properti milik Aguan

Bisnis properti menjadi bidang pertama yang yang digeluti oleh Aguan. Kesuksesan yang diraih Aguan menghasilkan PT Agung Sedayu Group semakin besar dan terkenal. Dengan begitu, akhirnya Aguan membuat proyek baru dalam bidang komersial, pembangunan perkotaan, akomodasi, rekreasi.

Berikut daftar proyek properti yang dimiliki oleh Aguan, dikutip dari berbagai sumber :