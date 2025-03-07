Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Didampingi Ray Dalio Bertemu Aguan, Tomy Winata hingga Haji Isam Bahas Danantara

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |16:50 WIB
Prabowo Didampingi Ray Dalio Bertemu Aguan, Tomy Winata hingga Haji Isam Bahas Danantara
Prabowo Didampingi Ray Dalio Bertemu Aguan, Tomy Winata hingga Haji Isam Bahas Danantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto didampingi investor kawakan asal Amerika Serikat (AS) Ray Delio bertemu para pengusaha kelas kakap Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/3/2025). Ray Dalio disebut-sebut masuk menjadi salah satu Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia. 

Ray Dalio tampak duduk di samping kanan Prabowo, terlihat juga Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Sementara itu duduk di kiri Prabowo ada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. 

Prabowo dalam sambutannya mengatakan gagasan awal pembentukan Danantara. “Bersama-sama beberapa saat yang lalu, kita telah menggagas dan telah melahirkan Danantara, ini cukup besar potensinya,” kata Prabowo dalam sambutannya di depan pengusaha. 

Prabowo Subianto

Prabowo menjelaskan bahwa Danantara merupakan konsolidasi kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. “Intinya BUMN, usaha-usaha negara dan Danantara ini kita konsolidasikan untuk melaksanakan suatu perbaikan suatu peningkatan dalam kinerja dengan melakukan suatu perbaikan-perbaikan di mana perlu perbaikan dan kita akui sendiri kita perlu banyak perbaikan semuanya supaya kinerja aset-aset kita cukup baik," katanya.

Prabowo pun mengungkapkan tujuan diundangnya para pengusaha di Istana pada sore ini. Dia ingin meminta pandangan-pandangan dari para pengusaha khususnya tentang Danantara. 

“Dengan demikian kita mengundang semua pihak yang bisa memberi kepada kita suatu pandangan-pandangan yang kritis bagaimana mereka melakukan investasi. Sehingga nanti pengelolaan aset-aset Indonesia itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehati-hati mungkin,” ujarnya. 

 

Berita Terkait
Bos Danantara Minta Hapus Pajak BUMN, Purbaya: Ya Enggak Bisa! 
Ini Respons DPR soal RKAP Danantara 2026
Danantara Akan Beli Tanah 80 Hektare Buat Kampung Haji di Mekkah, 90 Perusahaan Jumbo Ikut Tender
Danantara Masuk Pasar Modal: Kita Tak Akan ke Saham-Saham Gorengan
Disindir Purbaya soal Penempatan Dana di SBN, Danantara: Investasi Tak Bisa Langsung ke Proyek Berisiko Tinggi
Danantara Mau Selamatkan Krakatau Steel (KRAS), Ini Dampaknya
