HOME FINANCE HOT ISSUE

Haji Isam, Boy Thohir hingga Aguan Merapat ke Istana, Ada Apa?

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |14:41 WIB
Haji Isam, Boy Thohir hingga Aguan Merapat ke Istana, Ada Apa?
Haji Isam, Boy Thohir hingga Aguan Merapat ke Istana, Ada Apa? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengusaha kelas kakap hingga Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) akan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/3/2025). 

Dari pantauan iNews Media Group, sejumlah pengusaha mulai tiba di Kompleks Istana secara bergantian. Terlihat juga Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie. Mereka tampak kompak mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan jas dan dasi berwarna senada biru.

Kemudian para pengusaha kelas kakap yang telah datang di antaranya Andi Syamsuddin Arsyad (Haji Isam), Sugianto Kusuma (Aguan), Anthony Salim, Boy Thohir, Anindya Bakrie, Chairul Tanjung (CT), James Riady, Hilmi Panigoro. Lalu, Franky Oesman Widjaja, Prajogo Pangestu, Tomy Winata. 

"Kayaknya mungkin ada tamu deh, ada tamu negara," kata Boy Thohir.

Boy pun kembali mengatakan bahwa ada tamu negara yang akan bertemu dengan Prabowo. "Ada tamu, tamu negara," katanya.

Lebih lanjut Boy mengatakan bahwa dirinya bersama Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid mewakili Kadin. "Nanti mungkin ada pak Anin, pak Arsjad ada yang lain-lain, saya juga mewakili Kadin," ujarnya. 

Meski begitu, Boy tidak mengungkapkan detail tamu negara yang akan bertemu dengan Prabowo. "Enggak tahu nih," tutupnya.
 

(Dani Jumadil Akhir)

