HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Diskon Tarif Listrik 50% Tidak Akan Diperpanjang

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 26 Januari 2025 |08:02 WIB
5 Fakta Diskon Tarif Listrik 50% Tidak Akan Diperpanjang
JAKARTA - Diskon listrik sebesar 50% tidak akan diperpanjang hanya berlaku dua bulan yakni Januari dan Februari 2025. Diskon listrik 50% diberikan kepada pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA yang berlaku selama dua bulan, yaitu Januari dan Februari 2025.
"Enggak diperpanjang, dua bulan aja," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan Bahlil dilansir dari Antara, Kamis (23/1/2025).

Berikut adalah fakta mengenai diskon tarif listrik tidak diperpanjang yang dirangkum Okezone, Minggu (26/1/2025).

1. Token listrik diskon 50%

PLN memastikan paket stimulus ekonomi berupa potongan tarif listrik 50% bagi pelanggan daya 2.200 Volt Ampere (VA) ke bawah sudah dapat dinikmati sejak 1 Januari 2025. Hal ini Sesuai penetapan Pemerintah, program ini akan diberlakukan hingga Februari 2025, untuk itu pelanggan PLN, khususnya prabayar yang ingin melakukan pembelian token listrik tidak perlu terburu buru karena diskon masih akan berlaku sepanjang bulan.

2. Potongan otomatis

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menerangkan bahwa potongan tarif listrik 50% dapat dinikmati secara otomatis dan tanpa mekanisme yang berbelit  bagi mereka yang tergolong daya tersebut. 
”Kami menginformasikan bahwa paket stimulus ekonomi berupa potongan tarif listrik 50% bagi pelanggan PLN daya 2.200 VA ke bawah sudah bisa dinikmati mulai 1 Januari 2025. Kami juga memastikan dengan sistem layanan pelanggan yang sudah terdigitalisasi, pelanggan dapat dengan mudah untuk menikmati program ini tanpa perlu ada proses registrasi maupun mekanisme berbelit,” jelas Darmawan.

3. Masyarakat yang dapat diskon

Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik Untuk Konsumen Rumah Tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), pemberian diskon 50% diberikan kepada pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA yang berlaku selama dua bulan yaitu Januari dan Februari 2025.

 

1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
