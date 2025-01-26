Stasiun LRT Manggarai Mulai Dibangun, Cek Rekayasa Lalu Lintas 27 Januari

JAKARTA - Direktur Proyek LRT 1B Ramdani Akbar menyatakan mulai tanggal 27 Januari akan dimulai pekerjaan pondasi untuk konstruksi Stasiun Manggarai. Selama progres pengerjaan akan diberlakukan rekayasa lalu lintas di sekitar proyek untuk mengantisipasi kemacetan.



1. Pembangunan stasiun LRT Manggarai

Area pembangunan stasiun LRT Manggarai ini berada di persimpangan Jalan Sultan Agung. Area Manggarai sendiri merupakan area pusat transportasi yang direncanakan akan terintegrasi dengan berbagai moda transportasi, seperti KRL, Transjakarta, dan KA Bandara.

"Progres yang sudah kami capai per Januari 2025 ini masih berfokus pada fase pengeboran pile dan erection girder di beberapa area, seperti Jalan Pramuka sampai Manggarai," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (26/1/2025).

Seiring dengan dimulainya pekerjaan konstruksi Stasiun LRT Manggarai, Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas dari arah barat/Dukuh Atas menuju Selatan/Tebet yang semula belok kanan ke Minangkabau Timur dialihkan lurus-belok kanan Jl. Dr. Saharjo dan seterusnya/ke berbelok kiri untuk menuju Jl. Tambak/Matraman.

Lalu dari arah timur/Matraman menuju barat/Dukuh Atas yang semula lurus ke Jl. Sultan Agung dialihkan melalui Jl. Dr. Saharjo dan berputar balik di depan Toba Dream ke Jl. Minangkabau, Jl. Sultan Agung, dan seterusnya.

Begitu juga lalu lintas dari selatan/Tebet menuju timur/Matraman yang semula menggunakan Jl. Minangkabau Barat dialihkan ke Jl. Minangkabau Timur belok kanan menuju Matraman. Jl. Minangkabau Timur yang semula satu arah ke selatan menjadi satu arah ke utara. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelancaran aktivitas proyek sekaligus meminimalisir dampak terhadap masyarakat pengguna jalan.