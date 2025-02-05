Perbandingan Harta Kekayaan Jusuf Kalla dengan Hatta Rajasa

JAKARTA - Perbandingan harta kekayaan Jusuf Kalla dengan Hatta Rajasa. Jusuf Kalla pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI selama 2 periode. Pada tahun 2004-2009 mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan pada 2014-2019 terpilih mendampingi Jokowi.

Sementara itu, Hatta Rajasa sempat berbeda koalisi dengan Jusuf Kalla, pada pemilihan Presiden periode 2014-2019. Keduanya maju sebagai calon wakil presiden RI.

Meski demikian, keduanya saat ini tetap memiliki hubungan yang baik. Dan pada hari Sabtu (1/2/2025), keduanya menjadi besan karena anak dari Hatta Rajasa, Rasyid Rajasa dan cucu dari Jusuf Kalla, Tamara Kalla mengadakan pernikahan di Ritz-Carlton, Jakarta.

Jusuf Kalla dan Hatta Rajasa memiliki harta kekayaan mencapai miliaran rupiah, berupa aset tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, surat berharga, harta bergerak lainnya dan lain lain. Berikut data lengkapnya, berdasarkan LHKPN, Selasa (4/2/2025).

1. Harta Kekayaan Jusuf Kalla

Tanah dan Bangunan yang dimiliki Jusuf Kalla berdasarkan LHKPN mencapai Rp263 miliar. Terdiri dari 71 unit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia yaitu, Makassar, Gowa, Takalar, Kendari, Bone, Jakarta Selatan, Palu, Maros, Bogor, Pariaman, Jakarta Barat, Badung, Batu Sangkar, hingga Australia.

Sementara itu, alat transportasi dan mesin terdapat 5 kendaraan hasil sendiri yang dimiliki Jusuf Kalla yang mencapai Rp975 juta. Surat berharga senilai Rp77 miliar, Harta bergerak lainnya senilai Rp3,2 miliar, Kas dan setara kas mencapai Rp21 miliar.

Jusuf Kalla tercatat tidak memiliki hutang dalam data LHKPN, artinya total kekayaan yang resmi sebesar Rp900 miliar. Data ini diambil laporan terakhir LHKPN pada 30 Maret 2019.