Harta Kekayaan Sandiaga Uno di LHKPN Tembus Rp11,2 Triliun Usai Tak Lagi Jadi Menteri

JAKARTA - Harta kekayaan Sandiaga Uno di LHKPN. Sandiaga Salahudin Uno atau biasa yang dikenal Sandiaga Uno, telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di akhir masa jabatan sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf).

Sandiaga Uno memiliki total kekayaan sebesar Rp11,2 triliun. Dalam laporan yang dirilis laman resmi e-lhkpn, Sandiaga Uno mencatat memiliki aset terbesar berupa tanah dan bangunan yang mencapai Rp354,2 miliar yang tersebar di Jakarta Selatan, Pandeglang, Tangerang, Singapura hingga Amerika Serikat (USA).

Berikut rangkuman harta kekayaan Sandiaga Uno yang telah dirangkum oleh tim Okezone.

1. Aset Tanah dan Bangunan

- Tanah dan bangunan seluas 852 m2/582 m2 di Kota Jakarta Selatan, hibah dengan akta Rp31,6 miliar.

- Tanah dan bangunan seluas 475 m2/239 m2 di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp17 miliar

- Tanah dan bangunan seluas 454 m2/250 m2 di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp13,6 miliar.

- Tanah dan bangunan seluas 450 m2/511 m2 di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp17,3 miliar.

- Tanah seluas 15 m2 di Kab/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp37 juta.

- Tanah seluas 15 m2 di Kab/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp37 juta.

- Tanah dan bangunan seluas 277 m2/277 m2 di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp8,6 miliar.

- Bangunan seluas 160 m2 di Singapura, hasil sendiri Rp7,5 miliar.

- Bangunan seluas 119 m2 di Amerika Serikat, hasil sendiri Rp7,4 miliar.

- Bangunan seluas 428 m2 di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp10,5 miliar.

- Bangunan seluas 434 m2 di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp10,6 miliar.

- Bangunan seluas 857 m2 di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp21,3 miliar.

- Bangunan seluas 434 m2 di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp23 miliar.

- Bangunan seluas 110 m2 di Amerika Serikat, hasil sendiri Rp15,6 miliar.

- Bangunan seluas 98m2 di Amerika Serikat, hasil sendiri Rp33,2 miliar.

- Tanah dan bangunan seluas 400 m2/80 m2 di Kab/Kota Pandeglang, hasil sendiri Rp640 juta.

- Tanah seluas 370 m2 di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp35 miliar.

- Tanah seluas 311 m2 di Amerika Serikat, hasil sendiri Rp12,2 miliar.

- Tanah dan bangunan seluas 200 m2/50 m2 di Kab/Kota Pandeglang, hasil sendiri Rp544 juta.

- Tanah seluas 382 m2 di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp36 miliar.

- Tanah dan bangunan seluas 200 m2/50 m2 di Kab/Kota Pandeglang, hasil sendiri Rp600 juta.

- Tanah seluas 499 m2 di Kota Jakarta Selatan, lainnya Rp51,3 miliar.