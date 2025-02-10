Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Saksikan Meriahnya Dahsyatnya MNC Bank! Menangkan Hadiah Grand Prize Toyota Fortuner dan Hyundai Stargazer, serta Jutaan Hadiah Menarik Lainnya, Jumat 14 Februari Pukul 21.00 WIB, Live di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |20:15 WIB
Saksikan Meriahnya Dahsyatnya MNC Bank! Menangkan Hadiah Grand Prize Toyota Fortuner dan Hyundai Stargazer, serta Jutaan Hadiah Menarik Lainnya, Jumat 14 Februari Pukul 21.00 WIB, Live di iNews
Saksikan meriahnya dahsyatnya MNC Bank. (Foto: okezone.com/MNC Bank)
A
A
A

JAKARTA - Saksikan meriahnya dahsyatnya MNC Bank! menangkan hadiah Grand Prize Toyota Fortuner dan Hyundai Stargazer, serta jutaan hadiah menarik lainnya, Jumat 14 Februari pukul 21.00 WIB, Live di iNews.  

MNC Bank menghadirkan hiburan spektakuler sekaligus peluang memenangkan hadiah luar biasa. Selain itu, acara ini juga menjadi kesempatan emas bagi nasabah MNC Bank untuk meraih berbagai hadiah menarik. Tak hanya itu, momen spesial ini turut menandai peluncuran tampilan baru aplikasi MotionBank serta Tabungan Motion Cuan, layanan inovatif dari MNC Bank yang dirancang untuk memberikan pengalaman perbankan yang lebih praktis dan menguntungkan.

Penampilan spesial dari GAC (Gamaliel, Audrey, Cantika) trio berbakat dengan suara khas dan aransemen musik yang selalu segar, akan membawakan lagu-lagu terbaik mereka dan dan Maysha Jhuan, yang siap menghibur dengan suara merdu dan aksi panggung yang luar biasa.

Keseruan semakin lengkap dengan quiz interaktif yang bisa Anda ikuti langsung dari rumah, serta pengundian Tabungan Dahsyat dengan total hadiah hingga ratusan juta rupiah! Dan yang paling ditunggu-tunggu, hadiah utama Grand Prize Hyundai Stargazer dan Toyota Fortuner untuk para pemenang yang beruntung. 

Dipandu oleh Amanda Zevanya dan Robby Purba, jangan sampai Anda melewatkan malam yang penuh kemeriahan ini. Saksikan Dahsyatnya MNC Bank, Jumat, 14 Februari pukul 21.00 WIB, LIVE hanya di iNews!

(Feby Novalius)

Telusuri berita finance lainnya
