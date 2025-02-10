Segini Harta Kekayaan Pengacara Kondang Hotman Paris

JAKARTA - Segini harta kekayaan pengacara kondang Hotman Paris menarik diketahui. Baru-baru ini, dia menjadi perhatian setelah terlibat perseteruan dengan sesama pengacara, Razman Arif Nasution.

Hotman Paris Hutapea dikenal luas sebagai pengacara kenamaan asal Indonesia. Pada kesehariannya, dia kerap tampil dengan gaya nyentrik dan unik, sehingga memiliki kesan tersendiri bagi masyarakat.

Terlepas dari itu, Hotman juga terkenal sebagai pengacara kaya raya. Selain dari profesinya sebagai pengacara, pundi-pundi penghasilannya juga disokong sederet bisnis yang ikut ditekuninya selama ini.

1. Bayaran Hotman Paris

Hotman Paris menjadi salah satu pengacara kondang terkaya di Tanah Air. Tak jarang, dia memperlihatkan gaya hidup mewahnya saat berada di publik, baik itu melalui kendaraan yang dibawa ataupun pakaian dan aksesoris yang dipakainya.

Berbekal statusnya itu, Hotman juga disebut-sebut memiliki bayaran yang fantastis saat menjadi pengacara. Beberapa di antaranya bahkan dikabarkan bisa mencapai miliaran rupiah.

Namun, belum diketahui secara pasti mengenai nilai kekayaan total dari Hotman Paris. Akan tetapi, sebagian sumber memperkirakan angkanya menyentuh triliunan rupiah, bahkan ada yang menyebut hingga Rp4,5 triliun.

Meski belum bisa dipastikan angka pastinya, perkiraan tersebut rasanya cukup masuk akal mengingat status Hotman Paris yang sering mendapat klien orang-orang terkenal. Belum lagi, bisnisnya di luar itu juga terbilang cukup banyak.

2. Sumber Kekayaan Hotman Paris

- Pengacara

Publik selama ini lebih mengenal Hotman Paris sebagai pengacara, meski dia sebenarnya juga berbisnis. Popularitas yang dimiliki Hotman juga membuatnya dikenal banyak orang penting di Indonesia.

Tak jarang, status itu membuat Hotman menjadi pengacara orang terkenal, dari kalangan artis, politikus, pengusaha, dan sebagainya. Dari situ, dia diperkirakan bisa mendapatkan bayaran yang cukup bagus, sesuai dengan kualitasnya.

- Bisnis

Selain pengacara, Hotman juga disebutkan memiliki beberapa lini bisnis. Di antaranya di bidang properti, seperti ruko, villa, hotel, dan lainnya.

Bisnis yang dijalankan Hotman ikut berkontribusi pada pundi-pundi kekayaan yang dimiliki.

Demikian ulasan mengenai harta kekayaan pengacara kondang Hotman Paris yang bisa diketahui.



(Kurniasih Miftakhul Jannah)