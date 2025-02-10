Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Segini Harta Kekayaan Pengacara Kondang Hotman Paris

Lutfan Faizi , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |15:04 WIB
Segini Harta Kekayaan Pengacara Kondang Hotman Paris
Segini Harta Kekayaan Pengacara Kondang Hotman Paris (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini harta kekayaan pengacara kondang Hotman Paris menarik diketahui. Baru-baru ini, dia menjadi perhatian setelah terlibat perseteruan dengan sesama pengacara, Razman Arif Nasution.
Hotman Paris Hutapea dikenal luas sebagai pengacara kenamaan asal Indonesia. Pada kesehariannya, dia kerap tampil dengan gaya nyentrik dan unik, sehingga memiliki kesan tersendiri bagi masyarakat.
Terlepas dari itu, Hotman juga terkenal sebagai pengacara kaya raya. Selain dari profesinya sebagai pengacara, pundi-pundi penghasilannya juga disokong sederet bisnis yang ikut ditekuninya selama ini.

1. Bayaran Hotman Paris

Hotman Paris menjadi salah satu pengacara kondang terkaya di Tanah Air. Tak jarang, dia memperlihatkan gaya hidup mewahnya saat berada di publik, baik itu melalui kendaraan yang dibawa ataupun pakaian dan aksesoris yang dipakainya.
Berbekal statusnya itu, Hotman juga disebut-sebut memiliki bayaran yang fantastis saat menjadi pengacara. Beberapa di antaranya bahkan dikabarkan bisa mencapai miliaran rupiah.
Namun, belum diketahui secara pasti mengenai nilai kekayaan total dari Hotman Paris. Akan tetapi, sebagian sumber memperkirakan angkanya menyentuh triliunan rupiah, bahkan ada yang menyebut hingga Rp4,5 triliun.
Meski belum bisa dipastikan angka pastinya, perkiraan tersebut rasanya cukup masuk akal mengingat status Hotman Paris yang sering mendapat klien orang-orang terkenal. Belum lagi, bisnisnya di luar itu juga terbilang cukup banyak.

2. Sumber Kekayaan Hotman Paris

- Pengacara
Publik selama ini lebih mengenal Hotman Paris sebagai pengacara, meski dia sebenarnya juga berbisnis. Popularitas yang dimiliki Hotman juga membuatnya dikenal banyak orang penting di Indonesia.
Tak jarang, status itu membuat Hotman menjadi pengacara orang terkenal, dari kalangan artis, politikus, pengusaha, dan sebagainya. Dari situ, dia diperkirakan bisa mendapatkan bayaran yang cukup bagus, sesuai dengan kualitasnya.

- Bisnis
Selain pengacara, Hotman juga disebutkan memiliki beberapa lini bisnis. Di antaranya di bidang properti, seperti ruko, villa, hotel, dan lainnya.
Bisnis yang dijalankan Hotman ikut berkontribusi pada pundi-pundi kekayaan yang dimiliki. 
Demikian ulasan mengenai harta kekayaan pengacara kondang Hotman Paris yang bisa diketahui.
 

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement