792 Hektare Lahan BUMN Dibangun 123 Ribu Rumah Murah

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencatat perusahaan pelat merah menyumbang lahan untuk program 3 juta rumah hingga 792 hektare (ha). Luasan lahan ini dibangun 123.000 unit rumah.

Adapun luasan lahan disumbangkan PT KAI (Persero) dan sebagian besar dari Perum Perumnas. Di mana, lahan tersebut tersebar di beberapa daerah, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

1. Lahan BUMN Dibangun Rumah

Untuk merealisasikan pembangunan 123.000 unit rumah di atas lahan 792 hektare, Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) memfasilitasi kerja sama perseroan dan pihak swasta.

Kemitraan ini ditandai dengan pertemuan Erick Thohir, Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara, dan sejumlah asosiasi di sektor perumahan di gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

“Saya sangat optimis, makanya tadi saya bersepakat dua hal dengan Pak Ara sebagai Menteri Perumahan dan juga tentu pihak swasta, baik besar, menengah, kecil dan kami BUMN,” ujar Erick.

“Bahwa satu, untuk percepatan 792 hektare yang jelas kita mappingkan ini bisa dipercepat, kurang lebih 123 rumah yang bisa dilakukan percepatannya (pembangunan),” paparnya.