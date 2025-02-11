Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Waspadai Investor Asing Angkat Kaki dan IHSG Makin Jatuh

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |18:05 WIB
BEI Waspadai Investor Asing Angkat Kaki dan IHSG Makin Jatuh
BEI Waspada soal Investor Asing Angkat Kaki (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengambil sikap waspada menyusul  aksi jual bersih dari investor asing, hingga koreksi tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 


1. Tekanan Jual dari Investor Asing


Dalam beberapa waktu terakhir, tekanan jual dari investor asing bernilai triliunan cukup masif terjadi di bursa, demikian juga IHSG anjlok hingga 7,65 persen dalam sepekan.

Direktur Utama BEI, Iman Rachman, menegaskan pihaknya masih optimis melihat kondisi market, tetapi mewaspadai dinamika pasar khususnya di market global.

"Kita harus tetap optimis, tetapi juga waspada. Yang saya takutkan bukan domestik, melainkan kondisi global," kata Iman saat ditemui di Seminar OJK Unlocking Potential Financial Derivative Development, Selasa (12/2/2025).


2. BEI Soroti Tekanan Utama


Secara khusus, Iman menyoroti tekanan utama berasal dari sentimen eksternal, terutama kebijakan moneter Amerika Serikat yang mendorong aliran modal keluar dari negara berkembang ke aset-aset yang lebih aman alias fly to quality.

“Jadi artinya kita musti mewaspadai semuanya, Karena impact-nya juga. Apalagi kan US, itu fly to quality,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
