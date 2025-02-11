BEI Waspadai Investor Asing Angkat Kaki dan IHSG Makin Jatuh

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengambil sikap waspada menyusul aksi jual bersih dari investor asing, hingga koreksi tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).



1. Tekanan Jual dari Investor Asing



Dalam beberapa waktu terakhir, tekanan jual dari investor asing bernilai triliunan cukup masif terjadi di bursa, demikian juga IHSG anjlok hingga 7,65 persen dalam sepekan.

Direktur Utama BEI, Iman Rachman, menegaskan pihaknya masih optimis melihat kondisi market, tetapi mewaspadai dinamika pasar khususnya di market global.

"Kita harus tetap optimis, tetapi juga waspada. Yang saya takutkan bukan domestik, melainkan kondisi global," kata Iman saat ditemui di Seminar OJK Unlocking Potential Financial Derivative Development, Selasa (12/2/2025).



2. BEI Soroti Tekanan Utama



Secara khusus, Iman menyoroti tekanan utama berasal dari sentimen eksternal, terutama kebijakan moneter Amerika Serikat yang mendorong aliran modal keluar dari negara berkembang ke aset-aset yang lebih aman alias fly to quality.

“Jadi artinya kita musti mewaspadai semuanya, Karena impact-nya juga. Apalagi kan US, itu fly to quality,” jelasnya.