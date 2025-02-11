Ini Besaran Bansos yang Cair di Februari 2025, dari PKH hingga BLT Anak Sekolah! Siapkan KTP

JAKARTA – Kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran tidak berlaku untuk program bansos yang sedang berjalan, berikut 4 daftar anggaran bansos yang akan cair pada Februari 2025.

Anggaran yang masuk dalam perlindungan sosial (perlinsos) mencapai Rp504,7 triliun pada APBN 2025. Anggaran ini bertujuan untuk meringankan beban bagi masyarakat kurang mampu di dalam situasi ekonomi yang tidak stabil dan penuh gejolak.

Program bansos yang akan cair melingkupi bantuan bagi keluarga kurang mampu dalam bentuk uang tunai, sembako, hingga pendidikan bagi siswa.

Di bawah ini cara melakukan pengecekan penerima bansos, berikut dengan jenis bansos yang akan cair pada Februari 2025, serta jumlah bantuan yang akan diterima.

1. Cara Cek Penerima Bansos

Sebelum mengetahui daftar jenis bansos yang akan cair pada Februari 2025, perlu juga dipastikan apakah kita termasuk dalam penerima bansos di bulan ini. Pengecekan dapat dilakukan melalui aplikasi “Cek Bansos” atau laman resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id lalu input data lengkap yang sesuai KTP dan ikuti petunjuk selanjutnya.



2. Bantuan Beras 10 Kilogram



Pemerintah kembali menyalurkan bansos pada Januari – Februari 2025 berupa beras sebanyak 10 kilogram. Jenis bansos ini adalah bagian dari cara pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat makan dengan layak.



Melansir dari Antara, bansos ini ditujukan untuk melanjutkan program pada 2024. Namun, di tahun 2025, jumlah penerimaan bantuan beras 10 kilogram akan diperuntukan bagi 16 juta anggota KPM.