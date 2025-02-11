Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Besaran Bansos yang Cair di Februari 2025, dari PKH hingga BLT Anak Sekolah! Siapkan KTP

Adinda Ayu Larasati , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |06:21 WIB
Ini Besaran Bansos yang Cair di Februari 2025, dari PKH hingga BLT Anak Sekolah! Siapkan KTP
Bansos Februari 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran tidak berlaku untuk program bansos yang sedang berjalan, berikut 4 daftar anggaran bansos yang akan cair pada Februari 2025.

Anggaran yang masuk dalam perlindungan sosial (perlinsos) mencapai Rp504,7 triliun pada APBN 2025. Anggaran ini bertujuan untuk meringankan beban bagi masyarakat kurang mampu di dalam situasi ekonomi yang tidak stabil dan penuh gejolak.

Program bansos yang akan cair melingkupi bantuan bagi keluarga kurang mampu dalam bentuk uang tunai, sembako, hingga pendidikan bagi siswa.

Di bawah ini cara melakukan pengecekan penerima bansos, berikut dengan jenis bansos yang akan cair pada Februari 2025, serta jumlah bantuan yang akan diterima.

1. Cara Cek Penerima Bansos

Sebelum mengetahui daftar jenis bansos yang akan cair pada Februari 2025, perlu juga dipastikan apakah kita termasuk dalam penerima bansos di bulan ini. Pengecekan dapat dilakukan melalui aplikasi “Cek Bansos” atau laman resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id lalu input data lengkap yang sesuai KTP dan ikuti petunjuk selanjutnya.


2. Bantuan Beras 10 Kilogram


Pemerintah kembali menyalurkan bansos pada  Januari – Februari 2025 berupa beras sebanyak 10 kilogram.  Jenis bansos ini adalah bagian dari cara pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat makan dengan layak.


Melansir dari Antara, bansos ini ditujukan untuk melanjutkan program pada 2024. Namun, di tahun 2025, jumlah penerimaan bantuan beras 10 kilogram akan diperuntukan bagi 16 juta anggota KPM.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183342/bansos_di_november_2025-1JlN_large.png
Update Terbaru, NIK KTP yang Dipastikan Terdaftar Sebagai Penerima Bansos 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182945/bansos_online-tVi0_large.jpg
Ini Cara Cek Desil Bansos Online 2025 di Situs Resmi Kemensos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181942/bansos_cair-tGYz_large.jpg
Ini Link Resmi dan Cara Cek Pencairan Bansos PKH dan BPNT di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182019/rupiah-GB8g_large.jpg
Berikut NIK KTP Penerima Bansos BLT, PKH, dan BPNT, Lengkap dengan Besaran Nominalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181089/wamensos_soal_penerima_bansos_dipangkas-RmBM_large.jpg
Penerima Bansos Dipangkas hingga 2 Juta Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180305/bansos_di_oktober_2025-GgX4_large.png
Inilah Ciri-Ciri KTP Penerima dan Tanda Bansos Oktober 2025 Sudah Cair 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement