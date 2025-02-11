Advertisement
HOT ISSUE

Dirut BPJS Kesehatan Sindir Ada Peserta Tak Mau Bayar Iuran tapi Mampu Beli Rokok

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |14:34 WIB
Dirut BPJS Kesehatan Sindir Ada Peserta Tak Mau Bayar Iuran tapi Mampu Beli Rokok
Dirut BPJS Kesehatan Sindir Ada Peserta Tak Mau Bayar Iuran tapi Mampu Beli Rokok (Foto: BPJS Kesehatan)
JAKARTA - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyinggung masih ada peserta BPJS Kesehatan yang tidak mau membayar iuran bulanan. Namun, mereka justru mampu mengeluarkan Rp500 ribu per bulan untuk membeli rokok.

Ghufron menyinggung kelompok Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) BPJS Kesehatan. Dirinya menyayangkan pihak-pihak yang tidak mau membayar iuran BPJS Kesehatan.

"Memang peserta PBPU, upahnya enggak dapat nih, itu paling sulit. Dan mereka, karena tekanan ekonomi dan segala macam enggak ada kesadarannya. Tapi kalau beli rokok mampu, Rp500 ribu sebulan mampu," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik di 2025

Ghufron menjelaskan, iuran bulanan BPJS kesehatan tidak sampai sepersepuluh pengeluaran untuk membeli rokok per bungkusnya. Untuk kelas 3 BPJS Kesehatan biayanya adalah Rp42 ribu. Bahkan, karena pemerintah memberi subsidi Rp7.000 maka biayanya hanya Rp35 ribu per bulan.

