Bertemu Prabowo, Erdogan Pastikan Turki Siap Bangun IKN

JAKARTA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyampaikan komitmen Turki untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Erdogan saat melakukan pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (12/2/2025).

"Khusus, kami juga berkomitmen untuk ikut serta dalam pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan melibatkan perusahaan konstruksi kelas dunia kami," ungkap Erdogan dalam keterangan resmi.



1. Soroti Perluasan Kerja Sama



Lebih lanjut, ia juga menyoroti bagaimana pentingnya perluasan kerja sama di sejumlah bidang di antara Indonesia dan Turki, mulai dari pertanian, industri halal, ekonomi, dan yang lainnya.

"Kami juga membahas pentingnya hubungan people to people di antara kedua negara yang menjadi tujuan pariwisata. Kami juga menekankan pentingnya volume penerbangan flight carrier bagi negara masing-masing," kata Erdogan.