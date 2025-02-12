Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bertemu Erdogan, Prabowo Ingin Produksi Bersama Industri Pertahanan RI dan Turki

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |22:33 WIB
Bertemu Erdogan, Prabowo Ingin Produksi Bersama Industri Pertahanan RI dan Turki
Presiden Prabowo bertemu Presiden Erdogan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginannya agar industri pertahanan Indonesia dan Turki bisa memproduksi alutsista bersama.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat melakukan pertemuan High Level Strategic Cooperation Meeting dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/2/2025).

"Kami juga memohon dukungan yang mulia karena ingin mempunyai joint venture dengan beberapa perusahaan Turki," kata Prabowo.

“Dan kita ingin joint production bersama industri pertahanan," sambungnya.


1. Kerja Sama RI-Turki


Prabowo mengatakan, saat ini beberapa kerja sama yang sudah terjalin antara Indonesia dan Turki dalam bidang pertahanan telah melibatkan industri pertahanan seperti Roketsan, Aselsan, Havelsan, serta Baykar.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga optimistis perdagangan RI dan Turki akan terus meningkat meski sampai saat ini Indonesia - Turki belum memiliki perjanjian dagang.

 

Halaman:
1 2
