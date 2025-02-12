Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

RS Siloam Group Milik siapa? Ternyata Ini Sosoknya

Nanda Surya Shadan , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |15:15 WIB
RS Siloam Group Milik siapa? Ternyata Ini Sosoknya
RS Siloam Group Milik siapa? Ternyata Ini Sosoknya
A
A
A

JAKARTA - RS Siloam Group milik siapa? Ternyata ini sosoknya. Rumah Sakit Siloam Grup merupakan salah satu jaringan rumah sakit swasta terbesar di Indonesia. 

RS Siloam Group masih satu bagian dengan Lippo Group, yaitu perusahaan konglomerat multinasional Indonesia yang menyediakan layanan pengembangan dan manajemen properti yang sudah tersebar diberbagai negara Asia.

RS Siloam terkenal dengan teknologi medisnya yang canggih, modern, layanannya yang berkualitas, serta sudah memiliki 41 cabang rumah sakit yang tersebar diberbagai wilayah di Indonesia. Rumah sakit ini memulai perjalanannya di tahun 1996 dengan nama PT Siloam Gleneagles Health Care, hasil dari kerja sama antara Lippo Group dan Parkway Hospitals dari Singapura.

1.      Pemilik RS Siloam Group

RS Siloam adalah bagian dari konglomerat bisnis besar di Indonesia yaitu Lippo Group yang didirikan oleh Mochtar Riady. Selain itu, Mochtar Riady adalah mertua dari Dato Sri Tahir yang merupakan pemilik dari Mayapada Group. Sampai saat ini, Lippo Group mempunyai berbagai anak usaha di sektor keuangan, ritel, properti, pendidikan, termasuk juga dalam medis.  

Awalnya Mochtar Riady melakukan kerja sama dengan membangun RS Gleneagles. Diketahui bahwa Gleneagles adalah perusahaan jaringan rumah sakit di Singapura. Namun, setelah Gleneagles tidak melanjutkan kerja sama, Mochtar Riady kembali melanjutkan bisnis rumah sakitnya dengan mengubah namanya menjadi Rumah Sakit Siloam.

Dengan total 41 cabang rumah sakit yang sudah dimiliki Siloam Group, usaha tersebut juga tidak lepas dari peran Caroline Riady, ia adalah cucu dari Mochtar Riady. Saat ini posisi Caroline adalah sebagai CEO Siloam Hospitals Group seluruh Indonesia.

2.      Sejarah Siloam Group

Pada tahun 1996 RS Siloam mempunyai nama PT Siloam Gleneagles Health Care hasil dari kerja sama antara Lippo Group dan Parkway Hospitals yang berasal dari Singapura. Kemudian pada tahun 1998, Parkway mengambil keputusan untuk melepas seluruh kepemilikan sahamnya dan menjadikan Lippo Group sebagai pemilik sepenuhnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/470/3134019//menteri_ara-AD6Z_large.jpg
Gaji Maruarar Sirait Selama di Siloam Bakal Jadi Jaminan Pembayaran Ganti Rugi Konsumen Meikarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/455/3113257//caroline-VLpZ_large.jpg
Ini Pekerjaan dan Jabatan Mentereng Caroline Riady, Cucu Konglomerat yang Pulang Kerja Naik Helikopter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/470/3095479//siapakah-pemilik-lippo-land-yang-kini-ganti-logo-baru-gH5hkfCRJE.jpg
Siapakah Pemilik Lippo Land yang Kini Ganti Logo Baru?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement